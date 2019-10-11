【本港樓市】朱葉培：樓市步入短線調整期，料全年樓價零升幅

《經濟通通訊社１１日專訊》各區示威衝突及中美貿易戰連環夾擊，令近月樓市持續受壓；
嘉里發展執行董事朱葉培接受《星島日報》訪問時指出，近期連串利淡因素無疑對樓市具相當大
影響，二手交投下跌，但並非「插水式」下滑；展望年底前樓價有機會「抵銷」上半年的升幅，
料全年樓價「零升幅」。至於一手市場，料發展商將「隨行就市」推盤，若非同期蜂擁推出，相
信仍具承接力。（ｈｏ）
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