【修例風暴】領展：收集商場營運數據，冀盡快為租戶提供紓緩措施

《經濟通通訊社１１日專訊》領展（００８２３）就傳媒查詢會否向租戶減租以共度時艱時

回應稱，集團旗下若干商場的運作在某些日子曾因公眾活動而暫停營業，例如旺角Ｔ﹒Ｏ﹒Ｐ及

黃大仙中心。集團現正積極收集商場營運數據並制定方案，希望能盡快為受影響的租戶提供紓緩

措施。

領展表示，一直留意本地經濟狀況的變化，以評估市道前景。由於其零售商戶主要服務本地

屋苑居民，他們的業務相對穩定；在今年６月至９月期間，按所有商戶整體計算，營業額微升。

（領展的租戶組合當中約６３﹒３％為超市、食品、餐飲及服務行業。）

領展表示，集團一直就營商情況與商戶保持密切溝通，了解到個別中小商戶近期面對較大經

營壓力。就此，集團會通盤考慮其所屬的行業、營業額及過往表現等因素，從而提供針對性紓緩

措施，確保中小商戶能得到適切的支援。

領展強調會因應環境及社會事態變化，繼續檢視商場及商戶的經營情況，並與商戶保持密切

溝通，共渡時艱。

社會運動嚴重打擊零售市道，零售管理協會主席謝邱安儀日前表示，部分街舖業主近期態度

軟化，願意減租１０％至３０％，為期２至３個月；惟大型商場業主中，除了太古地產

（０１９７２）及希慎（０００１４）之外，其他業主包括領展及港鐵（０００６６）旗下商場

，租金仍然企硬。業界已跟相關業主商談，惟成效不大，她希望業主可減租一半，為期６個月，

共渡時艱。（ｃｌ）

