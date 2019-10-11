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即市新聞

11/10/2019 12:18

【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層，收地無助解決短期房屋問題

　　《經濟通通訊社記者吳仲賢１１日報道》特首林鄭月娥將於下周三（１６日）發表新一份
《施政報告》，當中將銳意解決社會的深層次矛盾，市場料將聚焦市民最關心的土地房屋問題。
　　冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《經濟通通訊社》訪問時表示，政府認為香港樓價
高企為社會的深層次問題，故預期是次《施政報告》將會推出多項有關房屋政策的措施，除了可
能派發租金津貼外，亦會積極推出臨時房屋或過渡性房屋，以及重推租者置其屋計劃等措施，讓
等待「上車」的人士有其他的選擇，政府亦會參考由團結香港基金所提出的「港人組屋」新建公
屋可租可買，以及為首次置業年輕人提供免息貸款等政策，但他認為房屋津貼或會促使業主加租
，增加非公屋輪候冊住戶的租金壓力。

＊《收回土地條例》中長期增土儲，惟短期無助解決問題＊

　　最近有政黨建議政府引用《收回土地條例》收回農地，以興建大量公屋，他形容是次條例為
「尚方寶劍」，亦表示政府引用《收回土地條例》從來「無輸過」，認為政府能藉此順利收地，
而是次收地的主要地區應為新界區，因新界區的面積較大，土地亦較多，但即使政府能成功收地
，雖然可增加中長期在這方面的儲備，但無助解決短期內香港的房屋問題，因為未開發的「生地
」轉為有基本配套「熟地」，再由「熟地」興建房屋，整個過程最少也需要７至８年的時間。

＊地產商未必效法捐農地，政府或租用土地發展＊

　　近日香港地產發展商新世界發展（０００１７）表示未來會捐出３００萬平方呎農地，以興
建公屋及發展社會房屋，關焯照認為，其他地產商未必會效法有關做法，但即使其他地產商不捐
地，亦有其他方法讓政府長期租用土地作發展用途，直言「呢啲『贖罪券』係一定要做」。
　　近日傳出港府正考慮限制外地人在港買樓，在新出售土地中加入賣地條款，規定新建私樓只
能賣給香港人，他認為有關措施成效不大，若有關條款只限香港人購買，而不限制相關樓價，對
香港長久以來樓價高企的問題並沒有幫助，他以早年「港人港地」的住宅項目「啟德一號」為例
，該項目的樓價仍然較高。

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