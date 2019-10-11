【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢，中產失信心料明年現移民潮

《經濟通通訊社記者吳仲賢１１日報道》反修例風波持續４月個月，觸發連串示威活動。特

首林鄭月娥將於下周三（１６日）發表《施政報告》，市場關注這份《施政報告》能否紓緩社會

怨氣。冠域商業及經濟研究中心主任關焯照接受《經濟通通訊社》訪問時表示，假設市民認為香

港的中長遠經濟有問題，或出現意識形態的問題，便會出現移民潮，從而削弱香港自身的勞動市

場。



＊中產失去信心明年現移民潮，料政府不傾向「派錢」＊



他表示，政府過去多月處理社會運動的形式，使大量香港中產階層對政府失去信心，強調「

今次香港中產真係會走」，料明年將現移民潮，屆時將會有大量專業中產移民，引發專才流失，

削弱香港經濟及自身的勞動市場。他認為，現時還望下周公布的《施政報告》推出措施，讓香港

中產重拾希望。但他直言，《施政報告》中難有新措施重拾中產希望，因香港中產階層比較富裕

，經濟誘因對其吸引力不大。

他表示，今屆政府在派錢的取態較為保守，相信政府不傾向直接向市民派錢，預期會在《施

政報告》中針對性地向不同持份者發放津貼，如失業津貼等，亦會加大力度針對受影響行業，如

零售，餐飲和酒店等行業提供津貼，同時向社會基層如在職父母、清貧學生等提供津貼。



＊引用《緊急法》需有其合理性，憂衝擊投資者信心＊



對於政府早前引用《緊急法》立《禁蒙面法》，會否引起外資憂慮引發走資潮，他指出，對

香港中長遠的經濟感到悲觀，政府早前引用《緊急法》對香港作為金融中心造成很大影響，除了

衝擊香港自身的制度優勢之外，亦衝擊外國投資者對香港制度的信心，因政府引用《緊急法》需

要有其合理性，認為政府在非緊急狀態下引用《緊急法》已是「大錯」。

他續指，市場亦擔心一旦使用《緊急法》開了先例，便會不斷引用《緊急法》繞過正常的立

法程序，市場亦擔心「唔知佢（政府）點用（緊急法）」，憂慮隨時改變遊戲規則，會讓投資者

無所適從，投資者便乾脆「唔玩」。他稱，若有關香港制度情況一直惡化下去，其他國家因意識

形態等問題，不再承認香港為真正的金融城市，香港便會「玩完」。

