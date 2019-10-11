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11/10/2019 12:18

【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制，「明日大嶼」難以實行

　　《經濟通通訊社記者葉詩穎１１日報道》行政長官林鄭月娥將在下周三（１６日）發表任內
第三份《施政報告》，適逢香港進入管治危機，預料房屋政策將是「重中之重」。中大國際貿易
及中國企業課程聯席主任李兆波接受訪問時表示，即使《施政報告》聚焦在房屋政策上，預料不
會有驚喜，相信未能有效解決現時社會的深層次矛盾。若政府有誠意打破現時的困局，他認為政
府應在報告中落實改善官員問責制及諮詢制度。

＊中央或可出資填海，政府應落實問責制＊
　
　　上月政府引用《收回土地條例》收回農地，期望透過收回農地增加公營房屋的供應，李兆波
指收回農地需要經過司法覆核程序，加上港府沒有收地的智慧，或未能有效釋放土地。另外，有
消息指政府會恢復租置計劃，即公屋住戶可買下居住單位，他認為此舉只是重推舊政策，不是突
破的舉措，政府只會予市民「懶」的感覺。
　　他又提到，去年政府提出的「明日大嶼」亦難以實行，主要由於填海款項需要透過立法會批
款，導致填海進度拖慢。他建議，中央政府可以出資給香港填海，加快速度改善香港的房屋供應
問題，或能紓緩現時香港的困局。
　　雖然李兆波認為香港住房是社會深層次的問題，但港府在這四個月社會事件中的處理手法多
次失效，而且決策錯失良機，所以建議政府應落實問責制，先向律政司司長鄭若驊及保安局局長
李家超問責，行政會議成員亦應注入較年輕的成員，改善諮詢團隊。

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