【本港樓市】新盤開價低搶客，中原十大屋苑周末睇樓量跌２﹒３％

《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產十大屋苑周末睇樓量本周末錄得４２５組預約，較上

周再跌２﹒３％，其中九龍區３個大型屋苑睇樓量均錄得跌幅。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西九龍新盤開價低水，較同區新晉二手物

業有近一成折讓，即時鎖起九龍區二手購買力。市場焦點集中新盤，加上二手叫價未有再進一步

下調，買家擔心樓價持續下跌，多以觀望為主，二手成交膠著。（ｃｌ）

