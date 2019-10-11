【本港樓市】新盤開價低搶客，中原十大屋苑周末睇樓量跌２﹒３％

《經濟通通訊社１１日專訊》中原地產十大屋苑周末睇樓量本周末錄得４２５組預約，較上
周再跌２﹒３％，其中九龍區３個大型屋苑睇樓量均錄得跌幅。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，西九龍新盤開價低水，較同區新晉二手物
業有近一成折讓，即時鎖起九龍區二手購買力。市場焦點集中新盤，加上二手叫價未有再進一步
下調，買家擔心樓價持續下跌，多以觀望為主，二手成交膠著。（ｃｌ）
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