《經濟通通訊社１１日專訊》香港零售管理協會主席謝邱安儀與財政司司長陳茂波會面後表
示，目前社會狀況令零售業處於危險時期，呼籲私人業主提出減租或免租期的措施，與零售業共
渡時艱。
對於港鐵（０００６６）對部分商戶作出租金減免，謝邱安儀表示歡迎，期望減免可以擴闊
至更多商戶。她又指，零售從業員的薪金依靠佣金，目前的收入大減，亦要面對人身安全等壓力
，若業主能提出措施紓緩零售業壓力，將可幫助零售從業員保持穩定的工作。
11/10/2019 16:24
【紓困措施】零售管理協會籲業主提出減租或免租期措施，共渡時艱
《經濟通通訊社１１日專訊》香港零售管理協會主席謝邱安儀與財政司司長陳茂波會面後表
示，目前社會狀況令零售業處於危險時期，呼籲私人業主提出減租或免租期的措施，與零售業共
渡時艱。
對於港鐵（０００６６）對部分商戶作出租金減免，謝邱安儀表示歡迎，期望減免可以擴闊
至更多商戶。她又指，零售從業員的薪金依靠佣金，目前的收入大減，亦要面對人身安全等壓力
，若業主能提出措施紓緩零售業壓力，將可幫助零售從業員保持穩定的工作。
|生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
|FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
|生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰