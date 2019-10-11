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11/10/2019 16:24

【紓困措施】零售管理協會籲業主提出減租或免租期措施，共渡時艱

　　《經濟通通訊社１１日專訊》香港零售管理協會主席謝邱安儀與財政司司長陳茂波會面後表
示，目前社會狀況令零售業處於危險時期，呼籲私人業主提出減租或免租期的措施，與零售業共
渡時艱。
　　對於港鐵（０００６６）對部分商戶作出租金減免，謝邱安儀表示歡迎，期望減免可以擴闊
至更多商戶。她又指，零售從業員的薪金依靠佣金，目前的收入大減，亦要面對人身安全等壓力
，若業主能提出措施紓緩零售業壓力，將可幫助零售從業員保持穩定的工作。

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