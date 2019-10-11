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11/10/2019 16:36

【本港樓市】中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒７％七連跌，創２５周新低

　　《經濟通通訊社１１日專訊》反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數
ＣＣＬ最新報１８０﹒９８點，按周跌０﹒６９％，連跌７周，創２５周新低。
　　中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１８２﹒０２點，按周跌０﹒７９％，為
２７周新低。ＣＣＬ（中小型單位）報１８０﹒９２點，按周跌０﹒７９％，為２６周新低。三
大整體指數同樣齊跌７周，分別累跌３﹒９４％、４﹒４０％及４﹒１９％。ＣＣＬ（大型單位
）報１８１﹒２６點，創２３周新低，按周跌０﹒２０％，連跌８周共２﹒７％。

＊四大整體指數齊跌７周，平歷史最長齊跌紀錄＊

　　中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ四大整體指數齊跌７周，平歷史最長齊跌
紀錄，上一次出現是２００８年１１月金融海嘯期間。今次樓價調整幅度明顯較少，７周計，
ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌４﹒４０％、ＣＣＬ（中小型單位）跌４﹒１９％、ＣＣＬ跌３﹒９４％及
ＣＣＬ（大型單位）跌２﹒６１％。比較２００８年金融海嘯期間，同樣７周計，
ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌１４﹒８３％、ＣＣＬ（中小型單位）跌１５﹒２９％、ＣＣＬ跌
１５﹒４８％及ＣＣＬ（大型單位）跌１６﹒６８％。估計樓價調整持續，目標重回今年初水平
，由今年高位起計調整幅度約一成。

＊樓市加快下調７周計，港九市區樓價跌幅較大＊

　　本周四區指數一升三跌。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９３﹒１８點，按周升０﹒９５％，
結束兩周連跌。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８６﹒６４點，按周跌０﹒８１％，為２８周新低。
九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７８﹒１５點，創２７周新低，按周跌０﹒８８％。九龍樓價連跌
４周共２﹒３８％，跌勢有加快跡象。
　　新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６３﹒９２點，為２６周新低，按周跌１﹒８７％，跌幅為
４５周最大。新界西指數結束連續６周企穩１６６點水平，連升兩周後今周急跌，新界西樓價有
跡象再度向下調整，未來走勢需密切關注。
　　樓市加快下調７周計，港九市區樓價跌幅明顯較大，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌５﹒４５％、
九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌５﹒２６％。而新界兩區樓價抗跌力較強，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌
３﹒４０％及新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌２﹒５４％。（ｂｉ）

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