【本港樓市】中原ＣＣＬ指數按周跌０﹒７％七連跌，創２５周新低

《經濟通通訊社１１日專訊》反映主要大型屋苑二手住宅樓市走勢的中原城市領先指數

ＣＣＬ最新報１８０﹒９８點，按周跌０﹒６９％，連跌７周，創２５周新低。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬＭａｓｓ報１８２﹒０２點，按周跌０﹒７９％，為

２７周新低。ＣＣＬ（中小型單位）報１８０﹒９２點，按周跌０﹒７９％，為２６周新低。三

大整體指數同樣齊跌７周，分別累跌３﹒９４％、４﹒４０％及４﹒１９％。ＣＣＬ（大型單位

）報１８１﹒２６點，創２３周新低，按周跌０﹒２０％，連跌８周共２﹒７％。



＊四大整體指數齊跌７周，平歷史最長齊跌紀錄＊



中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，ＣＣＬ四大整體指數齊跌７周，平歷史最長齊跌

紀錄，上一次出現是２００８年１１月金融海嘯期間。今次樓價調整幅度明顯較少，７周計，

ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌４﹒４０％、ＣＣＬ（中小型單位）跌４﹒１９％、ＣＣＬ跌３﹒９４％及

ＣＣＬ（大型單位）跌２﹒６１％。比較２００８年金融海嘯期間，同樣７周計，

ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌１４﹒８３％、ＣＣＬ（中小型單位）跌１５﹒２９％、ＣＣＬ跌

１５﹒４８％及ＣＣＬ（大型單位）跌１６﹒６８％。估計樓價調整持續，目標重回今年初水平

，由今年高位起計調整幅度約一成。



＊樓市加快下調７周計，港九市區樓價跌幅較大＊



本周四區指數一升三跌。新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１９３﹒１８點，按周升０﹒９５％，

結束兩周連跌。港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１８６﹒６４點，按周跌０﹒８１％，為２８周新低。

九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１７８﹒１５點，創２７周新低，按周跌０﹒８８％。九龍樓價連跌

４周共２﹒３８％，跌勢有加快跡象。

新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ報１６３﹒９２點，為２６周新低，按周跌１﹒８７％，跌幅為

４５周最大。新界西指數結束連續６周企穩１６６點水平，連升兩周後今周急跌，新界西樓價有

跡象再度向下調整，未來走勢需密切關注。

樓市加快下調７周計，港九市區樓價跌幅明顯較大，港島ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌５﹒４５％、

九龍ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌５﹒２６％。而新界兩區樓價抗跌力較強，新界東ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌

３﹒４０％及新界西ＣＣＬ＿Ｍａｓｓ跌２﹒５４％。（ｂｉ）

