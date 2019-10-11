《經濟通通訊社１１日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，９月手機鏡頭出貨量為
１﹒４５億件，按年升４３﹒９％，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升；手機攝像模組出貨
量則按年升１％至４８３６﹒６萬件。
月內，受惠於車載攝像頭領域有較好的發展，９月車載鏡頭出貨量按年上升３１﹒９％至
４８２﹒８萬件。另外，由於結構光和飛行時間等３Ｄ產品出貨有所增加，帶動９月其他光電產
品出貨量按年上升逾２﹒７倍至４３９﹒５萬件。（ｙｗ）
11/10/2019 16:43
《神州民企》舜宇（２３８２）９月手機鏡頭出貨量按年升近４４％
《經濟通通訊社１１日專訊》舜宇光學（０２３８２）公布，９月手機鏡頭出貨量為
１﹒４５億件，按年升４３﹒９％，主要因為公司手機鏡頭市場份額的上升；手機攝像模組出貨
量則按年升１％至４８３６﹒６萬件。
月內，受惠於車載攝像頭領域有較好的發展，９月車載鏡頭出貨量按年上升３１﹒９％至
４８２﹒８萬件。另外，由於結構光和飛行時間等３Ｄ產品出貨有所增加，帶動９月其他光電產
品出貨量按年上升逾２﹒７倍至４３９﹒５萬件。（ｙｗ）
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