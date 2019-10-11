【企業盈警】廣南（０１２０３）料首九個月純利按年跌５５％

《經濟通通訊社１１日專訊》廣南（集團）（０１２０３）發盈警，預期截至九月底止九個
月，公司應佔綜合溢利將按年下降約５５％，主要是由於期內公司沒有錄得投資物業估值收益，
而去年同期則錄得相關估值收益合共約６４１９﹒３萬元；此外，聯營公司來自政府的補助收入
減少，導致該聯營公司期內虧損按年有所增加，以及馬口鐵產品銷量下跌，但售價和單位毛利較
去年同期上升，導致馬口鐵業務扭虧為盈所致。（ｙｗ）
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