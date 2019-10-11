《小傳日記》貿談細刁或出台，魚缸轉運機會來？



《小傳日記》花旗國同神州嘅貿易談判進入第二日嘅會談，花旗國總統侵侵（特朗普）隔晚

仲突然宣佈，香江時間明日凌晨會會見神州經貿團最高代表劉鶴，又預告呢一日係個大日子添！

孖屐當然憧憬短期會有協議出台啦，香江魚缸高開２７８點報２５９８６點，接近今日全日最低

位２５９７６點。之後，魚缸都穩步上升，重上２６０００點兼收復十天線（約２５９６６點）

。

大隻藍戰士表現突出，加上有傳兩國可能最先達成匯率協議，人仔即期都大升，收復

７﹒１嘅水平，支持「魚缸」再上多級，先後突破五十天線（約２６１８５點）同二十天線（約

２６３０６點），最高見２６３９３點漲６８５點。最終魚缸全日埋單報２６３０８，升６００

點或升逾２巴仙，主板成交９８６﹒２４億元，較上日增加兩成半。

國貨收報１０４５２，升２３４點或升逾２巴仙。受惠貿易談判利好消息，創科

（００６６９）大升逾６巴仙，報５４﹒７５銀，係全日表現最好嘅藍戰士！石藥

（０１０９３）失魂插水逾６巴仙，報１６﹒０２銀，係表現最差嘅藍戰士！

Ａ場方面，上證綜指報２９７３，升２５點或升近１巴仙，深成指數報９６６６，升２８點

或升近半巴仙，兩市成交４５６５﹒３５億銀人仔。

大隻藍戰士全線造好，大象（００００５）過去兩日獲北水加持，踢高近３巴仙，報

５８﹒９５銀。ＱＱ（００７００）繼續獲大行唱好，飆近２巴仙，報３２４﹒８銀。生發發

（００３８８）漲逾２巴仙，報２３７﹒２銀。ＡＩＡ（０１２９９）無懼大和削佢「他屐」至

９５銀，急追逾２巴仙，報７３﹒２５銀。神州移動（００９４１）都生猛跳起逾２巴仙，報

６６﹒６銀。建行（００９３９）躍起逾２巴仙，報６﹒１３銀。



＊孖屐大抽升磚頭佬精靈，地緣政局亂油價未升完＊



孖屐氣氛有好轉，之前因為香江政治事件而沉左一排嘅本地磚頭佬都彈番起身，而且升幅都

唔細！其中，恆地（０００１２）飆升近４巴仙，報３７﹒３５銀。新地（０００１６）亦走高

近４巴仙，報１１２﹒２銀。新世界（０００１７）起哄逾３巴仙，報１０﹒３６銀。九置

（０１９９７）同樣急漲近４巴仙，報４３﹒３５銀。今年第三季商場營業額無減少到嘅領展

（００８２３），喺噚日見過逾八個月低位之後，今日都反彈番近３巴仙，報８２﹒９銀。

油組放風話，未來將會同盟友開會傾下點樣平衡原油「孖屐」，缸友都期待短期會繼續延長

減產嘅措施，利好油價。其後，有報導指一艘伊朗油輪喺沙特港口爆炸，唔排除同恐襲有關，油

價急漲。三桶油升幅擴大，中海油（００８８３）踢高成半成，報１２﹒０４銀。中石化

（００３８６）揚逾３巴仙，報４﹒６９銀。中石油（００８５７）升逾３巴仙，報４﹒１３銀

。中海油服（０２８８３）亦走高逾半成，報９﹒８９銀。





近呢幾日，神州教育部等七部門發布咗《關於教育支持社會服務產業發展，提高緊缺人才培

養培訓質量嘅意見》，入面講到會以職業教育為重點，去提高教育對社會服務產業提質擴容嘅支

撐能力。教育佬有國策撐實，個個今日都耀武揚威，楓葉教育（０１３１７）踢高近６巴仙，報

２﹒８銀。中教（００８３９）彈逾３巴仙，報１２﹒０６銀。睿見教育（０６０６８）起飛逾

３巴仙，報１２﹒０６銀。新高教（０２００１）跳高近６巴仙，報３﹒１銀。宇華教育

（０６１６９）彈高逾３巴仙，報３﹒１銀。

花旗國總統侵侵就話，目前中美貿易磋商進展非常順利，仲有機會達成滙率協議！消息即刻

令到手機設備佬齊齊興奮跳起，但升勢較上日收窄，最終瑞聲（０２０１８）起飛逾３巴仙，報

４５﹒９５銀。丘鈦（０１４７８）跳起近２巴仙，報９﹒２９銀。舜宇（０２３８２）小跳半

巴仙，報１１８銀。通達（００６９８）踢高近２巴仙，報０﹒５９銀。



＊中美有計傾內房跟住升，人仔被炒高紙業有得撈＊



聽講侵侵似乎同劉鶴有計傾，仲話有可能暫緩下個禮拜實行嘅關稅，一班缸友就興奮啦，離

岸人仔一下就被炒高。加上近期神州磚頭佬公布嘅９月銷售數據都幾靚仔，今日神州磚頭佬普遍

向上走，融創（０１９１８）醒目漲近６巴仙，報３４﹒３銀，為表現第二佳國貨佬。潤地

（０１１０９）揚近４巴仙，報３５﹒６５銀。中海外（００６８８）升近３巴仙，報２５﹒９

銀。四條三恆大（０３３３３）都唔錯有得升逾２巴仙，報１７﹒５４銀。龍湖（００９６０）

亦升逾２巴仙，報３１﹒７銀。

喺人仔上面攞著數嘅又點止神州磚頭佬，一班紙業佬聽到風聲都急急腳過嚟湊熱鬧。日前仲

因為宣布原紙漲價，而畀打壓嘅紙業佬，今日一眾表現都相當標青，玖紙（０２６８９）最叻仔

升半成，報６﹒６９銀，仲收復埋十天線（６﹒４７４銀）。理紙（０２３１４）醒目升４巴仙

，報４﹒２４銀。晨鳴紙業（０１８１２）都有得升１巴仙，報３﹒２銀。陽光紙業

（０２００２）升１巴仙，報１﹒１銀。假期愉快，請請！



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