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即市新聞

11/10/2019 11:13

《真知灼見－溫灼培》英國向月底脫歐邁進一步

　　《真知灼見》昨晚（１０日）金融市場主要有兩個重要訊息；一個來自中美貿易，另一個來
自英國「脫歐」。先看中美貿易談判。中美雙方經過２個月後首次重開高層次的貿易談判。經過
了約７小時的談判後，美國總統特朗普對傳媒表示談判進展良好，更表示有意於今天在白宮與中
國國務院副總理劉鶴見面；而白宮發言人亦指，是次談判進展較預期佳。至於中美雙方的談判今
天（１１日）將會繼續。由於到下周二（１５日），按理美國將對２５００億來自中國的貨品由
現時２５％關稅加徵至３０％，現市場關注有關行動會否暫緩執行。受惠於上述利好消息刺激，
昨晚美股道指回升，跟經濟走的澳元及新西蘭元有所上揚，而整體美元及日圓則有所回落。今早
日圓報１０８﹒０３兌１美元。
　
＊關注美會否暫緩執行向華加徵關稅＊
　
　　昨晚，英國首相約翰遜與愛爾蘭首相瓦拉德卡（Ｌｅｏ　Ｖａｒａｄｋａｒ）會面。會後瓦
拉德卡形容雙方的談判非常正面，而他更預期英國有望於本月３１日的限期「脫歐」。當然，此
刻我們未能知道約翰遜用甚麼方案與愛爾蘭作交換；但如以約翰遜上周提出的「脫歐」方案作為
框架，把北愛爾蘭暫時留在歐盟，而讓英國率先脫離歐盟單一市場，這樣筆者會對英國經濟以至
英鎊前景相當有戒心。現在我們尚未知，而又必須要知的重點是：英國離開歐盟單一市場後，英
國輸往歐盟的貨物，其所要支付的關稅將要多少？繳付了這個關稅後英國輸往歐洲的貨物還會否
有競爭力？一點必須理解，現在英國約有五成的出口，其目的地正是歐洲大陸；如英國失去這市
場，對英經濟將會是沉重打擊。當然，另一問題我們也必須問，在「脫歐」之後，倫敦還可否成
為歐洲的金融中心？這一切必須要有答案，我們才能衡量往後英鎊匯價走勢。至於「脫歐」方案
細節，相信大家很快便會知道。因為約翰遜必須把方案通過英國國會。屆時所有「脫歐」細節相
信將會放在大家面前。
　
＊英鎊首個阻力１﹒２５＊
　
　　對於英國「脫歐」的方案細節，筆者有個想法。為阻嚇其他歐盟成員國日後不要仿效英國
「脫歐」，相信歐盟不會給予英國一個優厚的「脫歐」條款。基於這一個想法，筆者認為技術上
英鎊於１﹒２５美元將會遇上其首個較大上升阻力。但話雖如此，當分析英鎊匯價我們也不能單
看英國本身因素。假如中美貿易可有突破，導致整體美元匯價作出下跌調整，屆時我們也不能排
除英鎊可有望重上１﹒２５－１﹒２８美元範圍的可能性。但要再高的英鎊匯價，則相信較難達
到。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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