《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普表示，美中高級別經貿磋商首日進行得非常順
利，將在周五會見中國國務院副總理劉鶴。
特朗普續稱，劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽的談判將在周五繼續。如果今次談判
沒有進展，美國將從１０月１５日開始將大約２５００億美元中國商品的關稅稅率從２５％提高
到３０％。從１２月１５日開始，對另外１６００億美元中國商品亦將提高關稅。
較早時有報道指，白宮正考慮推出之前與中國達成的匯率協議，將其作為初步協議的一部分
，而原定下周加徵的關稅亦可能暫停。（ｍｎ）
11/10/2019 09:58
【貿易開戰】特朗普：美中首日談判進展非常順利，周五將晤劉鶴
《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普表示，美中高級別經貿磋商首日進行得非常順
利，將在周五會見中國國務院副總理劉鶴。
特朗普續稱，劉鶴與美國貿易代表萊特希澤及財長努欽的談判將在周五繼續。如果今次談判
沒有進展，美國將從１０月１５日開始將大約２５００億美元中國商品的關稅稅率從２５％提高
到３０％。從１２月１５日開始，對另外１６００億美元中國商品亦將提高關稅。
較早時有報道指，白宮正考慮推出之前與中國達成的匯率協議，將其作為初步協議的一部分
，而原定下周加徵的關稅亦可能暫停。（ｍｎ）
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