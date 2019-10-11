《積金有道－劉家怡》積極參與強積金可扣稅自願性供款做退休準備

《積金有道》強積金可扣稅自願性供款（ＴＶＣ）自今年四月推出以來，逐漸為市民認識，

據積金局最新數字顯示，截至今年８月，ＴＶＣ帳戶總數逾１﹒７萬個，累計供款約３﹒７億港

元。不少市民對ＴＶＣ都甚感興趣，然而卻遲遲未有付諸行動，想再觀察多一段時間。事實上「

機會是留給有準備的人」，而退休準備也是越早開始計劃越好，往往可有較高機會達成理想退休

生活目標。



＊有儲總比無儲好，積少成多為退休儲蓄＊



積極理財及儲蓄投資，是準備未來退休的第一步。強積金作為個人退休規劃的重要部分，打

工仔不妨善加利用，而現時更有ＴＶＣ，成員可申請稅務扣減之餘，亦可增加退休儲蓄，假以時

日便能積少成多，可累積一筆退休財富。

大家不要以為額外儲多少少自願性供款無用，根據積金局的最新統計報告，本港約有９萬個

於２０００年強積金制度推出時開立並持續作強制性供款的僱員帳戶；而這約９萬個帳戶中，約

有３萬個有同時作自願性供款；據報告顯示，這３萬個帳戶的累算權益金額，達到８３﹒９萬港

元，比其餘６萬個只有強制性供款帳戶的累算權益約３５﹒９萬港元，金額多出近４８萬港元！

由此可見參與自願性供款及增加供款金額將對累算權益可有很大幫助。



＊早供總比遲供好，利用時間打造投資優勢＊



另外，一些年輕打工仔剛投入職場時總以為退休是一件遙遠的事；然而，退休正正是一件

「長遠」的事；及早準備，才能有較高機會儲到理想的退休儲備。事實上越早開始投資儲蓄，越

有機會可以發揮複息效應，尤如雪球在增長的斜坡上有更多時間滾存，長遠而言可讓資產增值效

果更為顯著。

在此以一個簡單例子讓大家更易掌握，４５歲的文先生每月撥５０００港元作ＴＶＣ供款，

以假設每年投資回報率３％來推算，至６５歲退休，預計他將可獲得額外約１６４萬港元。若然

文先生待至５５歲才開始額外月供５０００港元的ＴＶＣ，假設每年投資回報率同樣是３％，預

計他在６５歲可獲得的額外強積金權益只有約６９萬港元，可見早供有好報。

而言之，有關退休規劃及ＴＶＣ投資，越早開始有機會儲得越快越多。較遲起步的人，可能

需要花費更多的本金，才能在退休時儲得相同的金額。希望大家可以好好為未來規劃，並切實執

行，方能享受豐盛無憂的銀齡生活。《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》

