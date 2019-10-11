憧憬貿談有進展，港股收升６００點報２６３０８，成交９８６億元

《經濟通通訊社１１日專訊》受美中貿易談判進展良好消息刺激，加上美國總統特朗普也稱

將於今日與國務院副總理劉鶴會面，道指隔晚（１０日）收漲１５０點。市場氣氛轉為樂觀，亦

帶動恆指今早高開２７８點報２５９８６點，重上１０天線（約２５９３８點）。

本地地產股午後繼續有追捧，多隻重磅股更錄得超過２％的升幅。恆指越升越有，一度最多

飆６８５點，報２６３９３點，破廿天線（２６３０５點），最終恆指收報２６２７１，升

５６３點或升２﹒１９％，收復１０天線、５０天線（約２６１８４點）及２０天線

（２６３０５點）。主板成交９８６﹒２４億元，較昨日增加兩成半。國企指數報１０４２７，

升２０８點或升２﹒０４％。

重磅股全線上揚，此前被瑞銀降級遭重挫的匯控（００００５）繼續有北水追捧，反彈

２﹒６１％，報５８﹒９５元；騰訊（００７００）獲多間券商看好，上揚１﹒８８％，報

３２４﹒８元；友邦（０１２９９）亦漲２﹒１６％，報７３﹒２５元，重上２５０天線

（約７３﹒１５２元）；建行（００９３９）升２﹒１７％，報６﹒１３元；中移動

（００９４１）升２﹒１５％，報６６﹒６元。

另外，受惠中美會談消息，出口股創科（００６６９）飆６﹒３１％，報５４﹒７５元，為

本日表現最佳藍籌。



＊貿談進展好手機股普漲，伊朗油輪爆炸三桶油抽升＊



美國總統特朗普表示，目前中美貿易磋商進展非常順利。美國商會國際事務主管薄邁倫認為

，中美代表正爭取達成初步成果，有望達成滙率協議。消息帶動手機設備股向上，瑞聲

（０２０１８）漲３﹒０３％，報４５﹒９５元；丘鈦（０１４７８）公布９月攝像頭模組銷量

按年升５３％，推動股價升１﹒５３％，報９﹒２９元；舜宇（０２３８２）微升０﹒５１％，

報１１８元；通達（００６９８）揚升１﹒７２％，報０﹒５９元。

據外媒報導，伊朗一艘油輪在沙特港口吉達附近發生爆炸，布油和紐約期油抽升。而日前油

組亦表示，可能會採取行動平衡原油市場，甚至延長減產。受相關消息帶動，三桶油齊漲，中海

油（００８８３）漲４﹒７％，報１２﹒０４元；中石油（００８５７）亦升３﹒２５％，報

４﹒１３元；中石化（００３８６）則升３﹒０８％，報４﹒６９元。其他石油相關股亦走高，

中海油服（０２８８３）揚５﹒４４％，報９﹒８９元；中石化油服（０１０３３）揚３﹒７％

，報０﹒８４元。

中美貿易氣氛有所緩和，甚至有傳美國或暫緩下周對中國貨品加徵的關稅，離岸人民幣今日

走高，升破７﹒１元關口位；加上內房９月銷售數據理想，一眾內房上揚。融創中國

（０１９１８）漲５﹒５４％，報３４﹒３元，為表現第二佳國指成分股；潤地（０１１０９）

揚３﹒７８％，報３５﹒６５元；中海外（００６８８）升２﹒５７％，報２５﹒９元；中國恆

大（０３３３３）升２﹒３３％，報１７﹒５４元；龍湖（００９６０）亦升２﹒５９％，報

３１﹒７元。



＊本地地產股隨大市上揚，石藥遭監控成領跌藍籌＊



近日因本地示威運動股價受壓的本地地產股，今日亦隨大市反彈。領展（００８２３）表示

正積極為受影響的租戶提供紓緩措施，升２﹒９８％，報８２﹒９元；港鐵（０００６６）亦升

２﹒６９％，報４３﹒８５元；長實（０１１１３）公布，以４０億元人幣出讓大連項目予融創

，升３﹒７４％，報５２﹒７５元。九置（０１９９７）漲３﹒５８％，報４３﹒３５元；信和

置業（０００８３）揚２﹒９３％，報１１﹒９６元。

藥股今日個別發展，本周三（９日）國家衞健委印發《第一批鼓勵仿製藥品目錄》，鼓勵仿

製和研發仿製藥品，但內地上市的藥股龍頭恆瑞醫藥，卻叫停個別仿制藥項目，引發市場擔憂。

中生製藥（０１１７７）軟０﹒３７％，報１０﹒８２元；石四藥（０２００５）跌１﹒４２％

，報６﹒２６元；翰森製藥（０３６９２）則漲升４﹒６８％，報２４﹒６元；藥明生物

（０２２６９）亦升１﹒６％，報８２﹒５元；而石藥（０１０９３）因專利獨家藥遭浙江省納

入藥物監控名單目錄，急挫６﹒１％，報１６﹒０２元，為表現最差的藍籌和國指成分股。

內地教育部發佈《關於教育支持社會服務產業發展，提高緊缺人才培養培訓質量的意見》，

支持高等教育及職業教育發展。內地教育股急漲，其中楓葉教育（０１３１７）漲幅最大，破百

天線（約２﹒７８７元），收升５﹒６６％，報２﹒８元；新高教（０２００１）亦漲

５﹒８％，報３﹒１元；睿見教育（０６０６８）升３﹒３６％，報３﹒３８元；宇華教育

（０６１６９）揚３﹒３４％，報４﹒３３元；希望教育（０１７６５）升３﹒３６％，報

１﹒２３元。（ｆｚ）

