《品中資－羅國森》美團點評（０３６９０）勁蝕股變勁升股

《品中資》今年３月，當美團點評（０３６９０）（下稱美團）公布去年業績時，曾經引起

市場嘩然，因為她的虧蝕高達１１５４﹒７７億元（人民幣．下同），創下港股有史以來最大的

虧損紀錄。

當時，我也有一些不太貼市的朋友問我，到底這隻股票「搞邊科」，點解可以蝕咁多！其實

，這所謂千億虧蝕，絕大部分都是一些會計上的虧蝕，那就是可轉換可贖回優先股的公允價值變

動，單是這個項目，就蝕了１０４６﹒０６億元。

不過，若按非國際財務報告準則計算，美團去年的虧損應該為８５﹒１７億元，而

２０１７年則為２８﹒５３億元。

即使明眼人一看就知，這個創紀錄的虧損不是真正的虧損，但美團的股價在公布業績後仍然

急挫一成，大約跌至５０元的邊緣。

誰不知，經此一役之後，美團股價重拾升軌，而且升到你唔信，昨日該股收報９１﹒１５元

，比當時的低位升了八成。如果以去年底的股價４３﹒９元計，升幅更逾一倍，實在有點匪夷所

思，也是近期的逆市奇葩。

到底美團是一隻甚麼樣的股票？簡單來說，她是內地最大的餐飲外賣服務供應商，騰訊

（００７００）也是她的股東之一。如果用舊經濟的角度，她只不過是一隻「外賣股」。



＊美團是全國性的外賣股＊



不過，她屬於新經濟範圍下的股票，而且能做到全國性，那就變成不一樣的股票了。如果大

家明白順豐這家速遞公司的業務，就不難理解美團了。順豐是企業的「送信員」，讓所有企業都

不用自己請「送信員」；而美團就是所有酒樓餐廳的「外賣員」，讓餐飲企業自己不用請「外賣

員」。

過去幾年，大家如果有去過內地，都會見到街頭巷尾都泊有一些送外賣的電單車，他們在那

裡隨時候命，協助各大小餐廳酒樓送外賣，美團就是最主要的一家。

不要小看送外賣這門生意，因為美團去年做了６５２﹒２７億元生意，按年增加

９２﹒２５％。當中大約３８０億就是送外賣的收入，其餘２００多億是酒店和旅遊訂票或送派

等業務。

不過，再細緻一點的話，美團也不只一家舊經濟下的「外賣股」，美團點評是由兩個部分組

成的，美團是外賣配送的應用程式，而大眾點評則是消費者獲取酒樓餐廳資訊的應用程式（等於

香港人常用的Ｏｐｅｎｒｉｃｅ）。

說穿了，美團的新經濟業務其實是透過資訊科技，將商家的推廣資訊發放予消費，讓消費者

在知情的情況下作出精明的消費決定。美團集中的，都是大眾化、剛需和高頻的生活服務，所以

，現階段，主要集中於食、玩和旅遊等生活需求。

其實，美團的業務不難理解，但我不理解的是，美團上市剛好一年，這一切其實都在上市時

知道的，但為甚麼上市後她的股價會如此坎坷？！

美團於去年去年９月２０日在港上市，招股價６９元，上市後有過短暫升幅，但其後股價跌

穿招股價，最低位曾見４０﹒２５元，今年３月公布了去年業績後回跌至５０元水平。經過短暫

消化後，美團的股價就像脫彊野馬一樣狂升。

在此，我要補充一點，美團是第二隻「同股不同權」的股票，第一隻是小米集團

（０１８１０）（下稱小米），但這兩隻股票卻有「同股不同命」的情況。小米是去年７月上市

的，招股價１７元，昨日該股收報８﹒８元，比招股價跌了接近一半。

但美團卻能擺脫同股不同權的「厄運」，股價跌後能大幅反彈，現價已比招股價升了

三成二。事實上，去年以來，新科技招徠的幾隻股票，表現都令人失望，例如同是騰訊持股的閱

文集團（００７７２），今年以來跌了兩成八，比招股價下跌五成三；曾經令人相當憧憬的眾安

在綫（０６０６０），今年以來下跌兩成半，比招股價更下跌近七成。



＊美團仍是超高估值＊



美團上月份公布了２０１９年的中期業績，雖然帳面上仍然虧損５﹒５億元，但單計第二季

，已錄得經調整後利潤大約１５億元，確實是進步得很快，我相信，這也是支持近期該股勁升的

主要原因。

不過，我始終感到，這一陣子的升幅和去年上市後不久的跌幅，都是來得有點怪怪的，兩者

都屬於過尤不及。不要忘記，如果美團有盈利的話，這一刻，她的市盈率是超高的。

美團現在的市值高達５２００億元，如果去年能賺得５２億，市盈率就是１００倍呢！事實

上，從營業額推斷，她已經再沒有以倍數計的增長（２０１８年營業額６５２億元，今年上半年

只是４１８億元，增長率只有五成半）。我不否定，美團是較值得看好的一隻新經濟股，但是否

會貴了一點呢？！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

