《鍾之日記》地產油股助威，恒指攻二萬六

《鍾之日記》１０月１１日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美高級別經貿磋商完成首日議程，美國總統特朗普形容首日進展非常順利，他並將於今日

北京時間傍晚與中方代表、國務院副總理劉鶴見面。外界憧憬今次會談將帶來好消息，包括達成

匯率協議及美國延遲加稅，消息利好環球股市，恆指今早高開２７８點報２５９８６點，本地地

產股午後繼續有追捧，多隻重磅股更錄得超過２％的升幅。恆指越升越有，一度最多飆６８５點

，報２６３９３點，破廿天線（２６３０５點），最終恆指收報２６２７１，升５６３點或升

２﹒１９％。主板成交９８６﹒２４億元，較昨日增加兩成半。



＊Ａ場一周累升２﹒３６％＊



劉鶴在華盛頓表示，中方抱著極大的誠意而來，願意與美方就貿易平衡、市場準入、投資者

保護等共同關心的問題進行認真交流，中方願意在平等和相互尊重的基礎上，與美方通過本輪磋

商就一些雙方關注的問題取得共識，防止摩擦進一步升級和擴散。另外，外媒報道中方為免談判

橫生枝節及破壞國際形象，開始淡化抵制ＮＢＡ所帶來的爭端。

滬綜指高開０﹒２４％，在權重板塊支持下，全日升幅稍擴至０﹒８８％，報２９７３點，

累計全周則升２﹒３６％。

人民銀行連續第５日暫停逆回購，累計五日淨回籠３４００億元人民幣。兩市全日成交

４５６５億元人民幣，按日成交增加８﹒５％。

ＭＳＣＩ中國區研究主管魏震表示，科創板股票加入陸股通且ＭＳＣＩ完成既定指數納入流

程之後，科創板股票將被ＭＳＣＩ中國指數和相關衍生指數納入，屆時科創板股票在指數中的納

入因子將和其它Ａ股股票等同。外資今日通過滬股通、深股通淨買入３７﹒２６億元人幣Ａ股，

連續第２個交易日淨流入。



＊料施政報告聚焦房屋，本地地產股領市彈＊



修例風波爆發４個月來爭議未止，內地官媒及建制派人士都將紛擾的主因歸咎於港人長期對

房屋問題的不滿。行政長官林鄭月娥將在下周三（１６日）宣讀任內第三份《施政報告》，各界

相信房屋以及土地供應將會是「重中之重」，以拯救其「垂死」的仕途。外界對新政的傳言「滿

天飛」，包括推出類似「港人港樓」的強制賣地條款、為輪候公屋一定年期的基層派發租金津貼

、推出臨時房屋或過渡性房屋，以及重推租者置其屋計劃等。

本地地產近月受政治社會事件影響，除了樓市交投淡靜，部分商場因提早關門及遊客來港減

少，令租金收入大減。市場憧憬《施政報告》對地產業有刺激作用，本地地產股今日借勢有炒作

，會德豐（０００２０）飆４﹒９％，恆地（０００１２）收漲３﹒８％，新地（０００１６）

升３﹒７％，新世界（０００１７）漲３﹒２％，信和（０００８３）亦升２﹒９％。

長實集團（０１１１３）以超過４０億元人民幣的代價向融創中國（０１９１８）出讓大連

西崗山黑嘴子項目。長實回應傳媒查詢時表示，大連西崗山黑嘴子項目約於半年前達成協議出售

，四個多月前簽約落實，而項目發展期長乃因政府延遲交地，目前項目部分樓體已近封頂。長實

表示，在過去十年，集團於內地之物業銷售收入平均約每年２８０億元，出售大連西崗山黑嘴子

項目只相當於不足兩個月的平均收入；而本年度之物業銷售步伐跟過去十年相若。

長實集團跟隨整體板塊向上，收升３﹒７％。



＊油組伊朗均受傷，三桶油股價急升＊



石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）秘書長巴爾金表示，可能會採取行動平衡原油市場，言論激發

市場對延長減產的希望。沙特對ＯＰＥＣ表示，因其能源設施遭襲，９月原油產量按月降至每日

６６萬桶，ＯＰＥＣ亦下調明年非ＯＰＥＣ產油國供應增長的預期。

油價周四（１０日）上漲，１２月布蘭特原油期貨收漲０﹒７８美元或１﹒３％，報每桶

５９﹒１美元。１１月紐約原油期貨漲０﹒９６美元或１﹒８％，報每桶５３﹒５５美元。

不過中東亂局持續，近月以來各石油輸出國之間出現摩擦，油氣設施和油輪成為受襲目標。

據伊朗當地媒體報道，伊朗國家石油公司旗下的油輪在沙特吉達港口附近發生爆炸起火，石油洩

漏流入紅海海域。報道指，伊朗油輪爆炸起因正在調查中，可能和「恐怖襲擊」有關。

中國一直被指向伊朗輸入燃油，三桶油今日股價急升，中海油（００８８３）漲４﹒７％，

中石油（００８５７）升３﹒３％，中石化（００３８６）升３﹒１％。



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