《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》昨日（１０日）１８時１０分許，江蘇省
無錫市３１２國道Ｋ１３５處、錫港路上跨橋發生橋面側翻事故。據《央視新聞》報道，經現場
搜救確認，橋下共有３輛私家車被壓，其中一輛系停放車輛（無人，駕駛員已找到），另外２輛
車上共有３人，已死亡。側翻橋面上共有５輛車，其中３輛私家車、２輛卡車。事故造成３人死
亡，２人受傷。
事故發生後，江蘇省、無錫市啟動了應急響應機制，全力開展事故救援處置工作。目前處置
工作還在進行。
11/10/2019 08:24
【駐滬專電】無錫發生高架橋坍塌事故，致３死２傷
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》昨日（１０日）１８時１０分許，江蘇省
無錫市３１２國道Ｋ１３５處、錫港路上跨橋發生橋面側翻事故。據《央視新聞》報道，經現場
搜救確認，橋下共有３輛私家車被壓，其中一輛系停放車輛（無人，駕駛員已找到），另外２輛
車上共有３人，已死亡。側翻橋面上共有５輛車，其中３輛私家車、２輛卡車。事故造成３人死
亡，２人受傷。
事故發生後，江蘇省、無錫市啟動了應急響應機制，全力開展事故救援處置工作。目前處置
工作還在進行。
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