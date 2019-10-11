【駐京專電】雄安新區大規模城市開發建設進入實施階段

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１１日北京專電》雄安新區容城縣自然資源局發布了《雄安
商務服務中心項目國有建設用地使用權出讓公告》，以公開出讓方式供應項目用地。這標誌著雄
安新區大規模城市開發建設進入實施階段。
雄安商務服務中心項目包括會展中心、商務辦公、酒店、公寓、幼兒園等功能，用地面積約
２１公頃，規劃地上建築面積約５８萬平方米，地下建築面積約３１萬平方米。
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