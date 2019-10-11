【駐滬專電】浦東科創母基金設立運行，首期規模５５億人幣

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》浦東科創母基金昨日設立運行，首期規模

５５億元（人民幣．下同），將聚焦中國芯、創新藥、藍天夢、未來車、智能造、數據港等六大

硬核產業，並設立若干專項子基金，吸引各類社會資本，最終形成約２００億元的科技創新產業

基金群。目前，各專項子基金正在加快募集設立，年內將正式運營。

浦東新區副區長王華表示，子基金由張江集團、科創集團、張江高科（滬：６００８９５）

、金橋股份（滬：６００６３９）等園區開發公司牽頭組建。

其中，張江集團依託國際醫學園區和創新藥產業基地，與申萬宏源、國泰君安、上銀國際、

建銀國際等金融機構合作，設立浦東新區生物醫藥專項子基金。

科創集團圍繞機場區域優勢和商飛產業集群優勢，與市產業轉型升級股權基金、上海電氣、

金浦投資等合作，設立民用航空基金；圍繞集成電路產業發展優勢，與賽領資本、中微半導體等

社會資本合作，設立集成電路子基金。

張江高科依託區位優勢，與上海國際集團、上海科創基金、浦東建設等各類資本合作，設立

張江科技創新股權投資基金。

金橋股份依託區域內的先進製造產業基礎，與中車金控、光大控股、上海科創投下屬知識產

權基金等產融結合，設立智能製造等子基金。

