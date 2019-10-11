  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2019 09:29

【駐滬專電】浦東科創母基金設立運行，首期規模５５億人幣

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１１日上海專電》浦東科創母基金昨日設立運行，首期規模
５５億元（人民幣．下同），將聚焦中國芯、創新藥、藍天夢、未來車、智能造、數據港等六大
硬核產業，並設立若干專項子基金，吸引各類社會資本，最終形成約２００億元的科技創新產業
基金群。目前，各專項子基金正在加快募集設立，年內將正式運營。
　　浦東新區副區長王華表示，子基金由張江集團、科創集團、張江高科（滬：６００８９５）
、金橋股份（滬：６００６３９）等園區開發公司牽頭組建。
　　其中，張江集團依託國際醫學園區和創新藥產業基地，與申萬宏源、國泰君安、上銀國際、
建銀國際等金融機構合作，設立浦東新區生物醫藥專項子基金。
　　科創集團圍繞機場區域優勢和商飛產業集群優勢，與市產業轉型升級股權基金、上海電氣、
金浦投資等合作，設立民用航空基金；圍繞集成電路產業發展優勢，與賽領資本、中微半導體等
社會資本合作，設立集成電路子基金。
　　張江高科依託區位優勢，與上海國際集團、上海科創基金、浦東建設等各類資本合作，設立
張江科技創新股權投資基金。
　　金橋股份依託區域內的先進製造產業基礎，與中車金控、光大控股、上海科創投下屬知識產
權基金等產融結合，設立智能製造等子基金。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態11/10/2019
波蘭奧地利作家 分奪2屆文學獎
香港政情10/10/2019
【施政前瞻】香港房地產協會：公私營合作開發新界土地 勝收回農地
香港政情10/10/2019
【施政前瞻】房地產協會倡空置學校建過渡性房屋 支持公私營合作
FOCUS10/10/2019
【FOCUS】消費稅改革救地方錢包 「開源」下一步房地產稅?
生財有道10/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：中銀香港值得繼續持有
生財有道10/10/2019
亞洲頂尖數字資產公司　BC科技集團領先同業
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金