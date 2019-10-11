  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

11/10/2019 10:15

【貿易開戰】群益證券：海康威視大華股份被美列實體清單影響有限

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美國商務部日前將海康威視（深：００２４１５）、大華股份
（深：００２２３６）等內地科技企業列入出口管制「實體清單」，群益證券發表報告認為，被
美國列入實體清單影響有限。
　　大華股份已有預案準備，供貨持續性影響有限。相信短期收入端可能會有一定影響，但總體
可控，群益證券仍看好公司的長期發展。考慮到公司被列入到實體清單可能會造成短期業績的波
動，報告相應下調對公司的盈利預測。預計公司２０１９年、２０２０年分別實現淨利潤
２７﹒３億元（人民幣．下同）和２９億元，按年分別增長７﹒８％和６﹒３％；ＥＰＳ分別為
０﹒９４元和１元，對應Ｐ╱Ｅ分別為１８﹒４倍和１７﹒３倍，維持「持有」評級。
　　報告認為，海康威視被列入實體清單主要對採購端有所限制，但公司採取多種方式保障供應
鏈穩定，相信短期業績雖有波動，但不改長期發展趨勢。考慮到公司被列入到實體清單可能會造
成短期業績的波動，群益證券相應下調對公司的盈利預測，預計公司２０１９年、２０２０年分
別實現淨利潤１２０﹒６億元、１２７﹒８億元，按年分別增長６﹒２％、６﹒０％，ＥＰＳ分
別為１﹒２９元和１﹒３７元，仍維持「持有」的投資建議。（ｃａ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
國際動態11/10/2019
波蘭奧地利作家 分奪2屆文學獎
生財有道10/10/2019
【施政前瞻】施永青：政府應下調農地補地價 居屋抽籤改為輪候制
香港政情10/10/2019
【施政前瞻】香港房地產協會：公私營合作開發新界土地 勝收回農地
香港政情10/10/2019
【施政前瞻】房地產協會倡空置學校建過渡性房屋 支持公私營合作
FOCUS10/10/2019
【FOCUS】消費稅改革救地方錢包 「開源」下一步房地產稅?
生財有道10/10/2019
《開市Good Morning》林家亨：中銀香港值得繼續持有
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金