【貿易開戰】群益證券：海康威視大華股份被美列實體清單影響有限

《經濟通通訊社１１日專訊》美國商務部日前將海康威視（深：００２４１５）、大華股份

（深：００２２３６）等內地科技企業列入出口管制「實體清單」，群益證券發表報告認為，被

美國列入實體清單影響有限。

大華股份已有預案準備，供貨持續性影響有限。相信短期收入端可能會有一定影響，但總體

可控，群益證券仍看好公司的長期發展。考慮到公司被列入到實體清單可能會造成短期業績的波

動，報告相應下調對公司的盈利預測。預計公司２０１９年、２０２０年分別實現淨利潤

２７﹒３億元（人民幣．下同）和２９億元，按年分別增長７﹒８％和６﹒３％；ＥＰＳ分別為

０﹒９４元和１元，對應Ｐ╱Ｅ分別為１８﹒４倍和１７﹒３倍，維持「持有」評級。

報告認為，海康威視被列入實體清單主要對採購端有所限制，但公司採取多種方式保障供應

鏈穩定，相信短期業績雖有波動，但不改長期發展趨勢。考慮到公司被列入到實體清單可能會造

成短期業績的波動，群益證券相應下調對公司的盈利預測，預計公司２０１９年、２０２０年分

別實現淨利潤１２０﹒６億元、１２７﹒８億元，按年分別增長６﹒２％、６﹒０％，ＥＰＳ分

別為１﹒２９元和１﹒３７元，仍維持「持有」的投資建議。（ｃａ）



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