【豬價飛天】９月食品價格走勢：豬價持平，蔬菜水果價格環比下降

《經濟通通訊社１１日專訊》繼前一段時間「漲漲漲」之後，黃金周期間，多個地區豬肉價

格出現下降。北京新發地農副產品批發市場統計部經理劉通表示，隨著政府出台一系列恢復生產

、保障供應、穩定肉價的措施，養殖場對後期肉價繼續上漲的預期已經收窄，豬價已經出現鬆動

。

全國農產品批發市場價格信息系統顯示，８月下旬開始，豬肉價格環比上漲幅度持續縮小。

９月２０日 ９月２６日，豬肉平均批發價格為每公斤３６﹒４４元人民幣，環比僅微漲

０﹒３％。近三周豬肉平均批發價格波動區間在１元以內。農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海指

出，隨著非洲豬瘟疫情進入相對平穩期，各項政策落地生效，預計生產積極性將進一步提升，今

年年底前生豬產能將探底趨穩，豬肉市場供應有望逐步穩定和恢復。



＊蔬菜水果價格環比持續下降＊



從農業農村部公布數據看，８日，重點監測的２８種蔬菜平均批發價格為每公斤３﹒７元，

比節前下降２﹒１％。８月底以來，３０種蔬菜平均批發價格環比持續下降。

有分析師表示，今年夏季的颱風雨水天氣對蔬菜供應造成的影響不是特別大。近段時間，茄

子、黃瓜、菜花等蔬菜供應較為充足，可以滿足市場的需求，價格上相對較為便宜。秋季蔬菜目

前長勢良好，供應仍然相對充足，菜價即使有所回升，回升的幅度也是有限的。去年１０月中旬

菜價快速上漲的情況在今年不會重演。

除了菜價，處於下降態勢的還有水果價格。數據顯示，８日，重點監測的６種水果平均批發

價格為５﹒１３元╱公斤，比節前下降１﹒９％。

進入６月底以來，重點監測的水果平均價格環比一直處於下降態勢。以富士蘋果為例，自７

月中旬以來富士蘋果環比持續下降。全國農產品批發市場價格信息系統顯示，９月２０日 ９月

２６日，其平均價格為每公斤９﹒６９元，環比下降６﹒６％。（ｃａ）

