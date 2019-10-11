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11/10/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國無懼美國技術封鎖

　　《神州縱橫》雖然美國官員指美企對華為禁供的豁免在１１月到期後將不再伸延，但華為對
此應有所準備，並宣布５Ｇ設備已無美國供應部分。美國對華技術封鎖將隨中國科技發展加速而
效用日減，從長遠看還屬利好。
　
＊外國失敗凸顯中國成績＊
　
　　今年是人類登月５０周年，各國掀起了登月熱。中國於年初發射嫦娥四號成為首個登陸月背
國家和第三個繼美蘇後登陸月球國家。其後他國爭做登月第四國，先有以色列２月借助美國火箭
登月失敗，本月初則有印度「月船二號」失敗。兩國都是在最後軟著陸階段失控而遭敗績，更顯
出中國在月背無信息交流下飛船自主著陸的技術過硬。中國太空計劃按部就班及務實地進行，力
求在科技及科研上有所突破，不為圖「太空大國」的虛名。今年內還要派嫦娥五號登月取樣帶回
，明年嫦娥六號登月背取樣帶回。此外還將向深向進發：明年飛往火星、三年內往小行星取樣，
到２０３０年探測木星，從而填補中國深空探測方面的空白。另一個外國失敗的明顯例子是７月
初歐洲的伽利略衛星導航系統全面停擺約一周，事後查明因地面故障造成。之前其實已有原子鐘
故障的問題發生，但未致如此嚴重。相反中國的北斗系統至今未見有嚴重問題，布網按計劃進行
，定位精度亦將不斷提高。８０年代當美蘇定位系統已全球布網後中國才開始探索，到明年將完
成全球布網，與歐洲系統大約同時峻工，成為四大衛星導航系統之一，還可望成為應用規模最大
的系統。
　
＊美國助推自主開發＊
　
　　美國及西方的技術封鎖，不單未能阻止中國科技發展，反而有力地倒逼中國要自主開發，令
科技進步更快。當年美國禁止中國參與國際太空站令中國要自建天宮。美國禁Ｉｎｔｅｌ售華最
新兩代晶片令中國要以國產晶片建超級電腦，神威電腦更曾居世界第一。美國禁向深圳華大基因
（世界最大基因測序企業）出售測序儀器，其母公司華大集團還成立華大智造自主研製，至今已
佔有中國三分一市場並出口到１６國３００多企業。最近還造出了號稱全球最強的儀器，每天可
做６０人的全基因測序。這類因禁反進事例與日俱增，最新的是對華為斷供（禁止美國企業提供
產品或服務），反促成華為技術大提升。華為多年前已預見此問題而暗中研發多項ＩＴ科技，美
國斷供促成了「備胎轉正」。當中尤為矚目者一是自主設計的晶片，可用於ＣＰＵ、５Ｇ及ＡＩ
等各方面。二是鴻蒙操作系統，作為面向未來的系統可跨終端運用並面向全場景、物聯網及雲計
算等新一代需求。在美國封殺下中國實塞翁失馬焉知非福？《資深評論員　凌昆》

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