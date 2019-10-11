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11/10/2019 09:23

【人行操作】人行逆回購五連停，累計淨回籠３４００億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，今日
不開展逆回購操作，為連續第５日暫停逆回購。
　　公開市場今日有３００億元（人民幣．下同）逆回購到期，即今日淨回籠３００億元。人行
在國慶長假後均沒有開展逆回購，周二至周五累計淨回籠３２００億元，連同９月３０日的停逆
回購回籠２００億，逆回購五連停之下，累計淨回籠３４００億元。
　　國慶調假，明天（１２日）為工作日，人行或仍會進行公開市場操作。（ａｃ）

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