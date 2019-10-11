【貿易開戰】特朗普周五晤劉鶴，耿爽：希望此次磋商取得積極進展

《經濟通通訊社１１日專訊》美國總統特朗普當地時間周四在推特上稱，計劃於周五在白宮
與中國國務院副總理劉鶴見面，並表示中方很希望達成協議。對此次會面的期待，中國外交部發
言人耿爽表示，中方希望能夠在相互尊重、平等相待的基礎上，同美方共同努力，推動此次磋商
取得積極進展。
對於中美磋商的具體情況，耿爽並沒有正面回應，但建議媒體向有關部門詢問，中方也會及
時發布有關消息。（ｃａ）
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