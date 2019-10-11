《經濟通通訊社１１日專訊》外交部發言人耿爽，再次被問到在ＮＢＡ事件的立場，以及會
否基於政治需要選擇２０２２年冬奧會的參賽球隊，他說，已經回應過ＮＢＡ事件，但強調無論
在中國、美國，還是其他國家，開展交流合作的一項重要前提是相互尊重，中方正積極籌備
２０２２年冬奧會，有關工作進展順利，歡迎各國運動員、教練繼續到中國參賽。
耿爽強調，會一如既往秉持開放包容的心態，在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上，
同國際社會積極地互動，也歡迎外國的機構和人士，來華開展交流與合作。（ｃａ）
11/10/2019 17:23
【修例風暴】外交部再談ＮＢＡ事件：交流合作重要前提是相互尊重
《經濟通通訊社１１日專訊》外交部發言人耿爽，再次被問到在ＮＢＡ事件的立場，以及會
否基於政治需要選擇２０２２年冬奧會的參賽球隊，他說，已經回應過ＮＢＡ事件，但強調無論
在中國、美國，還是其他國家，開展交流合作的一項重要前提是相互尊重，中方正積極籌備
２０２２年冬奧會，有關工作進展順利，歡迎各國運動員、教練繼續到中國參賽。
耿爽強調，會一如既往秉持開放包容的心態，在相互尊重、平等相待、互利共贏的基礎上，
同國際社會積極地互動，也歡迎外國的機構和人士，來華開展交流與合作。（ｃａ）
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