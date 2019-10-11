【ＦＯＣＵＳ】侵侵暫「交卷」，初選再變臉？

【ＦＯＣＵＳ】ＡＩ科企出口黑名單、中國官員赴美簽證禁令、ＮＢＡ風波……在多重逆風

下啟幕的中美第十三輪貿易磋商，周四（１０日）突因侵侵的一條預告「鶴叔周五見」推文而曙

光乍現，道指瞬間飆升１００點、離岸人幣一度收復７﹒０９關、長短期美債收益率全線上揚。

如無意外，中美料於華盛頓時間周五（１１日）晚後，宣布達成包括美國暫緩下周二

（１５日）關稅升級；中國立即增加對美農產品採購、放寬金融服務及汽車市場准入、加大知識

產權保護等內容的共識。不過，鑒於「Ｔｒａｄｅ Ｗａｒ Ｃｙｃｌｅ」的魔咒，市場將重燃

熱情，直至希望再次破滅。



＊關稅升級料暫緩，京加大農產品採購＊



據白宮公布的日程，侵侵將於當地時間周五下午２時４５分，在橢圓形辦公室會見鶴叔。早

前有消息就指，侵侵只會在談判進展「有料到」的情況下才會決定與鶴叔見面；而他於首日約７

小時的談判結束後，以「ｖｅｒｙ ｖｅｒｙ ｇｏｏｄ」形容，隨即又發推預告「鶴叔周五見

」，令中美今次終不再「交白卷」並達成一紙短期╱局部協議的可能性大增。

目前來看，華盛頓暫緩下周二（１５日）對２５００億美元中國進口商品關稅升級、北京立

即加大對美農產品採購，是最有可能的達成共識情景。此外，雙方或約定，若北京於放寬金融服

務及汽車市場准入、加強保護知識產權等領域取得實質進展，華盛頓下一步下調對華關稅亦是可

能情景之一。

至於坊間盛傳以《美墨加協議（ＵＳＭＣＡ）》為藍本的匯率協議，反而可能是象徵式居多

。皆因根據ＵＳＭＣＡ文本，美墨加三方就避免匯率操縱的第一條締約即是「實現並維持市場決

定的匯率制度」，並約定於每月首７天公布對上一個月在即期和遠期匯市的干預操作。

但對北京來說，無論是完全放棄「逆周期調節」等手段任由市場決定人幣上落，還是將自己

有否干預匯市交由美方驗證，都不符合其核心利益。



＊中美對峙難改，貿談風頭蓋金融泡沫＊



第十三輪談判料達局部協議的消息，刺激恆指周五早市大升逾５００點，但中美對峙大背景

下「Ｔｒａｄｅ Ｗａｒ Ｃｙｃｌｅ」的魔咒並無改變，長期來看，華府並不會因此而放棄要

求中國簽署承諾結構性改革、且可執行量度的「全面協議」。

無論是再次變臉以轉移「彈劾門」視線或施壓聯儲減息，還是回應對手民主黨等對中國執行

協議不力的批評，乃至向保守派、自由派展示對華強硬等，侵侵再開戰場恐只是時間問題，關鍵

時點料是明年２月美國總統大選初選前後。

另值得一提的是，中美貿易戰的各種好壞消息，似正掩蓋市場對史上最大金融泡沫及全球經

濟衰退的關注，並忽視可能到來的雷曼時刻重演的風險。而黑石行政總裁蘇世民早前直指中美貿

易談判實則是「三方會談（即華盛頓、北京改革派、北京鷹派）」的觀點亦可圈可點；而台灣、

南海、香港等議題更是盤根錯節。

勿幻想一紙短期╱局部協議即可天下太平！

