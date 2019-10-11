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11/10/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２６﹒１億人幣，買匯控建行沽招行國航

　　《經濟通通訊社１１日專訊》美中貿易達成協議與否的消息反覆，因而拖累恆指周四低開
５７點報２５６２５，其後更一度低見２５５２１，挫１６０點，之後有傳中美擬達成匯率協議
，刺激人民幣急升，並支持港股反彈，午後受惠於手機孖寶升勢，港股一度漲１２６點高見
２５８０９，惟接近尾段，升幅急速收窄，最終恆指收報２５７０７，僅升２５點或０﹒１％。
　　按額度計算，北水全日淨流入２６﹒０９億人民幣，較周三的２９﹒９５億人民幣逾一個月
新高，減少３﹒８６億或１２﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是匯豐控股（００００５）、
建設銀行（００９３９）及騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是招商銀行
（０３９６８）、中國國航（００７５３）及華能新能源（００９５８）。
　　周四主板成交７９０﹒８１億元，按日增近５％，其中港股通成交１０３﹒４億元，佔大市
成交額之１３﹒１％。
　
＊匯控連續兩日成北水流入最多股份＊
　
　　匯控蟬聯北水愛股榜首，全日淨流入５﹒０５億元，兩日淨流入１２﹒０８億元，股價微升
０﹒２％，收報５７﹒４５元。建行續獲追捧，淨買盤達３﹒５３億元，三日共計８﹒１１億元
。工行（０１３９８）周四亦錄淨流入１﹒５９億元。不過，招行續遭北水見棄，周四淨流出
３﹒２７億元，三日合計淨流出１２﹒８３億元。
　　外媒引述消息報道，騰訊控股和南非Ｎａｓｐｅｒｓ正考慮投資新加坡付款解決方案公司
Ｐｉｎｅ　Ｌａｂｓ。騰訊股價微升約０﹒２％，報３１８﹒８元，北水進駐２﹒４６億元。
　　國慶假期，客運量失色，中資航空股缺乏支持，約９９００萬北水流出國航。
　
　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：　
　
　　股份名稱（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　匯豐控股　（００００５）　　　　　　５．０５　
　　建設銀行　（００９３９）　　　　　　３．５３　
　　騰訊控股　（００７００）　　　　　　２．４６　
　　工商銀行　（０１３９８）　　　　　　１．５９　
　　吉利汽車　（００１７５）　　　　　　１．１７　

　　淨沽出最多港股：
　　招商銀行　（０３９６８）　　　　　－３．２７　
　　中國國航　（００７５３）　　　　　－０．９９　
　　華能新能源（００９５８）　　　　　－０．７０　
　　中國平安　（０２３１８）　　　　　－０．５０　
　　中興通訊　（００７６３）　　　　　－０．１８　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
（ｃｌ）

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