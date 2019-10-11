【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２６﹒１億人幣，買匯控建行沽招行國航

《經濟通通訊社１１日專訊》美中貿易達成協議與否的消息反覆，因而拖累恆指周四低開

５７點報２５６２５，其後更一度低見２５５２１，挫１６０點，之後有傳中美擬達成匯率協議

，刺激人民幣急升，並支持港股反彈，午後受惠於手機孖寶升勢，港股一度漲１２６點高見

２５８０９，惟接近尾段，升幅急速收窄，最終恆指收報２５７０７，僅升２５點或０﹒１％。

按額度計算，北水全日淨流入２６﹒０９億人民幣，較周三的２９﹒９５億人民幣逾一個月

新高，減少３﹒８６億或１２﹒９％。北水淨買入最多的個股依次是匯豐控股（００００５）、

建設銀行（００９３９）及騰訊控股（００７００）；淨賣出最多的依次是招商銀行

（０３９６８）、中國國航（００７５３）及華能新能源（００９５８）。

周四主板成交７９０﹒８１億元，按日增近５％，其中港股通成交１０３﹒４億元，佔大市

成交額之１３﹒１％。



＊匯控連續兩日成北水流入最多股份＊



匯控蟬聯北水愛股榜首，全日淨流入５﹒０５億元，兩日淨流入１２﹒０８億元，股價微升

０﹒２％，收報５７﹒４５元。建行續獲追捧，淨買盤達３﹒５３億元，三日共計８﹒１１億元

。工行（０１３９８）周四亦錄淨流入１﹒５９億元。不過，招行續遭北水見棄，周四淨流出

３﹒２７億元，三日合計淨流出１２﹒８３億元。

外媒引述消息報道，騰訊控股和南非Ｎａｓｐｅｒｓ正考慮投資新加坡付款解決方案公司

Ｐｉｎｅ Ｌａｂｓ。騰訊股價微升約０﹒２％，報３１８﹒８元，北水進駐２﹒４６億元。

國慶假期，客運量失色，中資航空股缺乏支持，約９９００萬北水流出國航。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱（編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

匯豐控股 （００００５） ５．０５

建設銀行 （００９３９） ３．５３

騰訊控股 （００７００） ２．４６

工商銀行 （０１３９８） １．５９

吉利汽車 （００１７５） １．１７



淨沽出最多港股：

招商銀行 （０３９６８） －３．２７

中國國航 （００７５３） －０．９９

華能新能源（００９５８） －０．７０

中國平安 （０２３１８） －０．５０

中興通訊 （００７６３） －０．１８

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（ｃｌ）

