《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８１６．５９ 升 ３１９．５９點╱１．２１％
標普５００ ２９７０．２７ 升 ３２．１４點╱１．０９％
納斯達克 ８０５７．０４ 升 １０６．２６點╱１．３４％
倫敦富時１００ ７２４７．０８ 升 ６０．７２點╱０．８４％
法蘭克福ＤＡＸ １２５１１．６５ 升 ３４７．４５點╱２．８６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６６５．４８ 升 ９６．４３點╱１．７３％
﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０８．５３，歐元兌美元１．１０２９
14/10/2019 07:51
《日出而作》中美達局部貿易協議，美股漲逾１％，歐股普遍走高
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６８１６．５９ 升 ３１９．５９點╱１．２１％
標普５００ ２９７０．２７ 升 ３２．１４點╱１．０９％
納斯達克 ８０５７．０４ 升 １０６．２６點╱１．３４％
倫敦富時１００ ７２４７．０８ 升 ６０．７２點╱０．８４％
法蘭克福ＤＡＸ １２５１１．６５ 升 ３４７．４５點╱２．８６％
巴黎ＣＡＣ４０ ５６６５．４８ 升 ９６．４３點╱１．７３％
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