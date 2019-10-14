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即市新聞

14/10/2019 07:51

《日出而作》中美達局部貿易協議，美股漲逾１％，歐股普遍走高

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６８１６．５９　升　３１９．５９點╱１．２１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２９７０．２７　升　　３２．１４點╱１．０９％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　８０５７．０４　升　１０６．２６點╱１．３４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７２４７．０８　升　　６０．７２點╱０．８４％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２５１１．６５　升　３４７．４５點╱２．８６％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５６６５．４８　升　　９６．４３點╱１．７３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４３ａｍ美元兌日圓１０８．５３，歐元兌美元１．１０２９

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