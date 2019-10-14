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即市新聞

14/10/2019 07:50

《油金掠影》伊朗油輪受襲油價急漲２％，中美貿易憂慮緩和金價跌

　　《經濟通通訊社１４日專訊》伊朗媒體報道指，一艘國有油輪在沙特阿拉伯附近的紅海遇襲
，加上受中美貿易戰的樂觀預期提振，油價上周五（１１日）漲２％。
　　１２月布蘭特原油期貨漲１﹒４１美元或２﹒４％，收於每桶６０﹒５１美元。１１月紐約
原油期貨漲１﹒１５美元或２﹒２％，收報每桶５４﹒７美元。
　　國際能源署（ＩＥＡ）預期，明年原油需求將減弱並抑制油價，不過布蘭特原油和紐約原油
仍錄得近三周來的首次一周漲幅。布蘭特原油上周漲３﹒７％，而紐約原油則升３﹒６％。
　　據伊朗國家電視台報道，伊朗外交部證實該國一艘油輪在紅海遭到兩次襲擊，該艘油輪已受
損。伊朗國家油輪公司（ＮＩＴＣ）指，該艘油輪遭到破壞，但情況穩定，但否認該油輪著火。
　　美國宣布正在向沙特阿拉伯派遣更多部隊，可能是數千人，但聲明沒有具體說明這些部隊將
如何使用。
　　國際能源署（ＩＥＡ）指，全球油市從上月沙特石油設施遇襲事件中迅速恢復正常，而且隨
著全球需求放緩，明年將面臨供應過剩。
　　通用電氣旗下能源服務公司貝克休斯表示，截至上周增加兩座鉆井平台，總數升至７１２座


＊鉑金近五周來首周上漲＊

　　市場對中美貿易衝突和英國退歐的擔憂有所緩解，對高風險資產的興趣重燃，故金價上周五
跌逾１％，勢將創下自３月以來最大一周跌幅。
　　現貨金跌０﹒８％，報１４８２﹒８５美元，盤中曾一度急跌１﹒４％。上周勢將跌約
１﹒４％，錄得自３月底以來最大一周跌幅。美國期金跌０﹒８％，報１４８８﹒７美元。
　　另外，以英鎊計價的黃金亦跌約３％，報１１６３﹒２２英鎊。
　　美國總統特朗普表示，美國和中國已達成第一階段實質性貿易協議，在知識產權、金融服務
和大宗農產品採購等領域達成一致。
　　其他貴金屬方面，鈀金微跌０﹒２％，報１６９６﹒３美元，稍早曾觸及１７０５﹒８４美
元歷史高位。鉑金跌０﹒５％，報８９４﹒４５美元，但有望錄得近五周來首周上漲。現貨白銀
持平，報１７﹒４８美元。（ａｌ）

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