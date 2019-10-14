《油金掠影》伊朗油輪受襲油價急漲２％，中美貿易憂慮緩和金價跌

《經濟通通訊社１４日專訊》伊朗媒體報道指，一艘國有油輪在沙特阿拉伯附近的紅海遇襲

，加上受中美貿易戰的樂觀預期提振，油價上周五（１１日）漲２％。

１２月布蘭特原油期貨漲１﹒４１美元或２﹒４％，收於每桶６０﹒５１美元。１１月紐約

原油期貨漲１﹒１５美元或２﹒２％，收報每桶５４﹒７美元。

國際能源署（ＩＥＡ）預期，明年原油需求將減弱並抑制油價，不過布蘭特原油和紐約原油

仍錄得近三周來的首次一周漲幅。布蘭特原油上周漲３﹒７％，而紐約原油則升３﹒６％。

據伊朗國家電視台報道，伊朗外交部證實該國一艘油輪在紅海遭到兩次襲擊，該艘油輪已受

損。伊朗國家油輪公司（ＮＩＴＣ）指，該艘油輪遭到破壞，但情況穩定，但否認該油輪著火。

美國宣布正在向沙特阿拉伯派遣更多部隊，可能是數千人，但聲明沒有具體說明這些部隊將

如何使用。

國際能源署（ＩＥＡ）指，全球油市從上月沙特石油設施遇襲事件中迅速恢復正常，而且隨

著全球需求放緩，明年將面臨供應過剩。

通用電氣旗下能源服務公司貝克休斯表示，截至上周增加兩座鉆井平台，總數升至７１２座

。



＊鉑金近五周來首周上漲＊



市場對中美貿易衝突和英國退歐的擔憂有所緩解，對高風險資產的興趣重燃，故金價上周五

跌逾１％，勢將創下自３月以來最大一周跌幅。

現貨金跌０﹒８％，報１４８２﹒８５美元，盤中曾一度急跌１﹒４％。上周勢將跌約

１﹒４％，錄得自３月底以來最大一周跌幅。美國期金跌０﹒８％，報１４８８﹒７美元。

另外，以英鎊計價的黃金亦跌約３％，報１１６３﹒２２英鎊。

美國總統特朗普表示，美國和中國已達成第一階段實質性貿易協議，在知識產權、金融服務

和大宗農產品採購等領域達成一致。

其他貴金屬方面，鈀金微跌０﹒２％，報１６９６﹒３美元，稍早曾觸及１７０５﹒８４美

元歷史高位。鉑金跌０﹒５％，報８９４﹒４５美元，但有望錄得近五周來首周上漲。現貨白銀

持平，報１７﹒４８美元。（ａｌ）

