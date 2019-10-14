《牛熊志選－陳其志》止跌反彈，資金流入騰訊好倉部署

《牛熊志選》恆指上周五（１１日）顯著反彈，一口氣升越１０天及５０天兩條平均線，至

２６３００點附近，交投回升，短線或有機會展開新一輪反彈浪。恆指牛熊證資金流情況，截至

周四（１０日）過去５個交易日，恆指牛證合共錄得約９２２９萬港元資金淨流入，顯示有資金

流入好倉，恆指熊證則累計約７２９１萬港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面

，截至周四，恆指牛證街貨主要在收回價２５０００點至２５２９９點之間，累計相當約

１９０７張期指合約；熊證街貨主要在收回價２６２００點至２６４９９點之間累計了相當約

１９６３張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恆生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至１８﹒１％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒３個波幅點至１７﹒９％；至於３個月期股份場外期權方面，匯豐（００００５）的引伸波

幅上升１﹒０個波幅點至１８﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至

２５﹒０％；騰訊（００７００）的引伸波幅維持於２５﹒４％的水平；中油（００８５７）的

引伸波幅維持於２６﹒０％的水平；海油（００８８３）的引伸波幅下降０﹒７個波幅點至

２９﹒４％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒９個波幅點至２１﹒０％；友邦

（０１２９９）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至２５﹒６％；工行（０１３９８）的引伸波幅

上升１﹒０個波幅點至２１﹒０％；平保（０２３１８）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至

２０﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒９個波幅點至１９﹒３％。

輪證看多資金流方面，截至周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約５６７６萬元

資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行使

價約３２８元至３６０元附近的中期價外條款，實際槓桿約６倍至１４倍；牛證方面，資金留意

收回價３１０元至３１５元之間的較貼價條款，收回距離約２％至４％，槓桿約１６倍至２１倍

。另外，百威相關認購證及牛證期內錄得約１，４９５萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

３５元至３８元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５倍至６倍。

至於看空資金流方面，期內美團的相關認沽證及熊證合共錄得約１３６９萬元資金淨流入部

署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約７０元至８０元附近的中期價外條款，實際

槓桿約３倍至５倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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