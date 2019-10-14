《一周攻略－周進略》港股低迷多時，漸見值博空間

《一周攻略》經過好一陣子的低迷，港股在一片悲觀情緒中，終於有點起色，上周五

（１１日）的反彈，儘管不知道可否維持，但起碼在幅度上，相當可觀，加上近期新股亦有點回

勇跡象，而某些板塊的活動又再重來，而不再單純看重於收息活動下的防守，自然是令人有點憧

憬。



＊儲局取態寬鬆一途已定＊



當然，消息面也得配合，大家等中美貿易相關的好消息也好，又或者已經相當清楚的美聯儲

取態也好，都算是利好利多。是的，前者未必說得實在，也許還有反覆，但大家早已明白，這不

是一朝一夕的事，時間上，早有心理準備了；至於後者，即使局內有不同聲音，支持減息的，跟

認為應維持原狀的，可謂勢均力敵，但主席鮑威爾方面的取態，對外發表的言論，在在說明了，

就算技術細節上不叫做ＱＥ量寬也好，但貨幣政策走向寬鬆一途，幾乎已是定局。

有了上述兩大因素支持，投資者面對已經走低好些時日的股市，不難想像會有點撿便宜的心

態。從估值上，港股已經由年初高位跌至如許，有一定吸引力，即使考慮到實體經濟的壓力，包

括全球性和地區性的，都仍然有值博空間，這是第一批博反彈者所需要的條件。



＊股價成交板塊均要參考＊



誠然，這只是初步的反彈，而在一個典型的大跌市中，可能也有類似無數次的反彈，只是每

次頑抗後的力度愈趨減低而已。故此，要判別今次的屬性，一方面當然要追本溯源，看看帶來如

此環境的負面因素，不論是貿易格局轉變，抑或其他，能否有改變的空間，另一方面，也要看看

具體操作，成交和板塊互動的旁敲側擊，以配合大市或指數的變化，才能較客觀研判全面形勢。

無論如何，上周開始的變化，起碼直到這一刻看來，仍算是有條理，值得加點耐性去觀察，

而非一下子把事情都說死。是的，純粹是指數水平而言，恆指二萬六，的確算不得甚麼，但正如

年初有這三萬點時，大家可能一面倒往上看，如今，人人自危，二萬五必穿無疑的聲音中，反而

能夠站穩，卻也可以有一點樂觀的理由，因為可信的是行動而不是言論。



＊短線操作，小注試盤感＊



具體操作上，由於整體氣氛改善，原則上各板塊互動會趨勢頻繁，但成效需時觀察，只宜小

注，且戰且退，累積勝果，等待真正大行情，才增加槓桿或持倉押注的比例，目前只能勤力一點

走動，即日來回的以短線操作，獲得更佳的盤感，感受大市脈博。

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）

