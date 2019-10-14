  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/10/2019 08:46

《一周攻略－周進略》港股低迷多時，漸見值博空間

　　《一周攻略》經過好一陣子的低迷，港股在一片悲觀情緒中，終於有點起色，上周五
（１１日）的反彈，儘管不知道可否維持，但起碼在幅度上，相當可觀，加上近期新股亦有點回
勇跡象，而某些板塊的活動又再重來，而不再單純看重於收息活動下的防守，自然是令人有點憧
憬。
　
＊儲局取態寬鬆一途已定＊
　
　　當然，消息面也得配合，大家等中美貿易相關的好消息也好，又或者已經相當清楚的美聯儲
取態也好，都算是利好利多。是的，前者未必說得實在，也許還有反覆，但大家早已明白，這不
是一朝一夕的事，時間上，早有心理準備了；至於後者，即使局內有不同聲音，支持減息的，跟
認為應維持原狀的，可謂勢均力敵，但主席鮑威爾方面的取態，對外發表的言論，在在說明了，
就算技術細節上不叫做ＱＥ量寬也好，但貨幣政策走向寬鬆一途，幾乎已是定局。
　　有了上述兩大因素支持，投資者面對已經走低好些時日的股市，不難想像會有點撿便宜的心
態。從估值上，港股已經由年初高位跌至如許，有一定吸引力，即使考慮到實體經濟的壓力，包
括全球性和地區性的，都仍然有值博空間，這是第一批博反彈者所需要的條件。
　
＊股價成交板塊均要參考＊
　
　　誠然，這只是初步的反彈，而在一個典型的大跌市中，可能也有類似無數次的反彈，只是每
次頑抗後的力度愈趨減低而已。故此，要判別今次的屬性，一方面當然要追本溯源，看看帶來如
此環境的負面因素，不論是貿易格局轉變，抑或其他，能否有改變的空間，另一方面，也要看看
具體操作，成交和板塊互動的旁敲側擊，以配合大市或指數的變化，才能較客觀研判全面形勢。
　　無論如何，上周開始的變化，起碼直到這一刻看來，仍算是有條理，值得加點耐性去觀察，
而非一下子把事情都說死。是的，純粹是指數水平而言，恆指二萬六，的確算不得甚麼，但正如
年初有這三萬點時，大家可能一面倒往上看，如今，人人自危，二萬五必穿無疑的聲音中，反而
能夠站穩，卻也可以有一點樂觀的理由，因為可信的是行動而不是言論。
　
＊短線操作，小注試盤感＊
　
　　具體操作上，由於整體氣氛改善，原則上各板塊互動會趨勢頻繁，但成效需時觀察，只宜小
注，且戰且退，累積勝果，等待真正大行情，才增加槓桿或持倉押注的比例，目前只能勤力一點
走動，即日來回的以短線操作，獲得更佳的盤感，感受大市脈博。
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金