【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

《經濟通通訊社１４日專訊》近期不少上市公司建議股本重組，當中涉及股份合併，平安證
券（００２３１）最新建議二供一後四合一，合股生效後，每手買賣單位由４萬股更改為１萬股
，而供股價為每股５仙，該股今日逆市向下，暫跌約一成。中播控股（００４７１）早前公布二
十股合一，將於１１月１２日生效，而最新公布擬以溢價約一成每股３﹒５仙發行６﹒３億股予
不少於六名認購人，佔擴大後股本約１６﹒６７％，淨籌約２２００萬營運金，該股今日順市而
上，最新升近一成直逼配股價。
根據上市規則，如上市公司之證券市價接近１仙之極端水平，聯交所保留要求發行人更改交
易方法或進行證券合併之權利，故此，不少上市公司主動進行股份合併，以遵守上市規則之交易
規定。
除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。
表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：
上市公司（編號） 事項 除淨╱生效 截止過戶 開始買賣
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兆邦基地產（０１６６０）一拆五 １７╱１０ － －
保誠 （０２３７８）每股獲派一股 １７╱１０ ２１╱１０ －
Ｍ＆Ｇ股份
虎都 （０２３９９）一拆四 １７╱１０ － －
中科生物 （０１２３７）五合一 ２２╱１０ － －
萬亞企業 （０８１７３）五十合一 ２２╱１０ － －
萬亞企業 （０８１７３）合併後六供十，２３╱１０ ２５╱１０－１╱１１ １４╱１１
供股價１９仙
中海重工 （００６５１）四十合一 ２９╱１０ － －
大凌集團 （００２１１）五股送一份 ４╱１１ ６╱１１－７╱１１ １９╱１１
２０２０年認股證
中播控股 （００４７１）二十合一 １２╱１１ － －
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註：以各公司最新公布為準
表列１個月內藍籌股除息日期：
藍籌股 （編號） 派息 除淨日期
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恆生銀行 （０００１１） 第三次中期息１﹒４元 １５╱１０
信和置業 （０００８３） 末期息４１仙，可以股代息 ２８╱１０
新鴻基地產 （０００１６） 末期息３﹒７元 １１╱１１
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