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即市新聞

14/10/2019 13:15

【操作睇日子】上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期

　　《經濟通通訊社１４日專訊》近期不少上市公司建議股本重組，當中涉及股份合併，平安證
券（００２３１）最新建議二供一後四合一，合股生效後，每手買賣單位由４萬股更改為１萬股
，而供股價為每股５仙，該股今日逆市向下，暫跌約一成。中播控股（００４７１）早前公布二
十股合一，將於１１月１２日生效，而最新公布擬以溢價約一成每股３﹒５仙發行６﹒３億股予
不少於六名認購人，佔擴大後股本約１６﹒６７％，淨籌約２２００萬營運金，該股今日順市而
上，最新升近一成直逼配股價。
　　根據上市規則，如上市公司之證券市價接近１仙之極端水平，聯交所保留要求發行人更改交
易方法或進行證券合併之權利，故此，不少上市公司主動進行股份合併，以遵守上市規則之交易
規定。
　　除了派息外，上市公司每當供股集資、派送紅股及權證等，為紀錄合資格股東，設定截止過
戶日期及除淨日。市場上，有不少投資者炒作股份除淨因素，股價因而波幅加大，投資應加以留
意。

表列１個月內上市公司供股、派送除權及股本重組生效日期：　
上市公司（編號）　　　　　事項　　　　除淨╱生效　　　　　截止過戶　　　　開始買賣
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
兆邦基地產（０１６６０）一拆五　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
保誠　　　（０２３７８）每股獲派一股　１７╱１０　　　　２１╱１０　　　　　　－
　　　　　　　　　　　　Ｍ＆Ｇ股份　　
虎都　　　（０２３９９）一拆四　　　　１７╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
中科生物　（０１２３７）五合一　　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業　（０８１７３）五十合一　　　２２╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
萬亞企業　（０８１７３）合併後六供十，２３╱１０　２５╱１０－１╱１１　　１４╱１１
　　　　　　　　　　　　供股價１９仙
中海重工　（００６５１）四十合一　　　２９╱１０　　　　　　－　　　　　　　　－　　
大凌集團　（００２１１）五股送一份　　　４╱１１　　６╱１１－７╱１１　　１９╱１１
　　　　　　　　　　　　２０２０年認股證
中播控股　（００４７１）二十合一　　　１２╱１１　　　　　　－　　　　　　　　－　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
註：以各公司最新公布為準　
　
表列１個月內藍籌股除息日期：　
藍籌股　　　　　（編號）　　　　　　　　派息　　　　　　　　　　　　　　　除淨日期　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恆生銀行　　　　（０００１１）　　第三次中期息１﹒４元　　　　　　　　　　１５╱１０
信和置業　　　　（０００８３）　　末期息４１仙，可以股代息　　　　　　　　２８╱１０
新鴻基地產　　　（０００１６）　　末期息３﹒７元　　　　　　　　　　　　　１１╱１１
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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