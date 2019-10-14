港股午後升幅收窄，恒指現報２６５４４點升２３５點

《經濟通通訊社１４日專訊》受惠於貿易戰氣氛緩和影響，恆指今早高開逾二百點並企穩

２６５００點關口，最多曾升３２８點，高見２６６３６點，現報２６５５８點，升２５０點或

升０﹒９５％，主板成交５８６﹒０２億元，較半日收市升幅有所收窄，半日收報２６５７８點

，升２６９點或升１﹒０３％。國企指數報１０５３５點，升８２點或升０﹒７９％。

內地Ａ股同樣受貿易戰氣氛緩和帶動，上證綜合指數報３００８，升３４點或升

１﹒１６％，成交１６０９﹒５２億元人民幣。深成指報９７７５，升１０９點或升

１﹒１３％，成交２２３６﹒８３億元人民幣。

隨後內地有傳媒報導，澳門證券交易所方案已經呈報給中央，希望能夠將澳門證券交易所打

造成人民幣離岸市場的納斯達克，濠賭股走勢向好，銀娛（０００２７）急升逾４％，暫目前最

佳藍籌；另外，貿易戰「風眼股」帶動大市氣氛，創科（００６６９）及萬洲（００２８８）升

逾３％。

重磅股方面，匯控（００００５）升１﹒８７％，報６０﹒０５元；港交所（００３８８）

升０﹒２５％，報２３７﹒８元；騰訊（００７００）升１﹒６％，報３３０元；中移動

（００９４１）跌１﹒１３％，報６５﹒８５元；友邦（０１２９９）升１﹒４３％，報

７４﹒３元。



恆指十大升幅股份表現如下：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂（０００２７） ５１﹒３０元 升４﹒３７％

創科實業（００６６９） ５６﹒７５元 升３﹒６５％

石藥集團（０１０９３） １６﹒６０元 升３﹒６２％

萬洲國際（００２８８） ７﹒６５元 升３﹒３８％

中生製藥（０１１７７） １１﹒１０元 升２﹒５９％



金沙中國（０１９２８） ３６﹒３５元 升２﹒５４％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒４０元 升２﹒１３％

長江基建（０１０３８） ５４﹒９５元 升２﹒０４％

中國人壽（０２６２８） １８﹒８８元 升１﹒９４％

交通銀行（０３３２８） ５﹒２８元 升１﹒９３％

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（ｕｌ）

