《經濟通通訊社１４日專訊》德國眼科激光手術連鎖集團－－德視佳（０１８４６）明日（
１５日）在主板掛牌，今日在輝立暗盤交易市場暗盤開報８﹒５元，比上市價７﹒５元高出
１３﹒３％，最新報１０﹒８元，一手１０００股帳面賺３３００元。
至於在耀才交易場，德視佳最新是報１１元，高招股價４６﹒７％。
德視佳公開發售部分超購４１﹒７２倍，一手中籤率３０％，股份定價為７﹒５元，相當招
股價範圍（６﹒２元至８﹒８元）之中間價。（ｊｔ）
14/10/2019 16:15
【新股掛牌】德視佳暗盤開報８﹒５元，高招股價逾１３％
《經濟通通訊社１４日專訊》德國眼科激光手術連鎖集團－－德視佳（０１８４６）明日（
１５日）在主板掛牌，今日在輝立暗盤交易市場暗盤開報８﹒５元，比上市價７﹒５元高出
１３﹒３％，最新報１０﹒８元，一手１０００股帳面賺３３００元。
至於在耀才交易場，德視佳最新是報１１元，高招股價４６﹒７％。
德視佳公開發售部分超購４１﹒７２倍，一手中籤率３０％，股份定價為７﹒５元，相當招
股價範圍（６﹒２元至８﹒８元）之中間價。（ｊｔ）
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