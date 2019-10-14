【新股掛牌】德視佳暗盤開報８﹒５元，高招股價逾１３％

《經濟通通訊社１４日專訊》德國眼科激光手術連鎖集團－－德視佳（０１８４６）明日（

１５日）在主板掛牌，今日在輝立暗盤交易市場暗盤開報８﹒５元，比上市價７﹒５元高出

１３﹒３％，最新報１０﹒８元，一手１０００股帳面賺３３００元。

至於在耀才交易場，德視佳最新是報１１元，高招股價４６﹒７％。

德視佳公開發售部分超購４１﹒７２倍，一手中籤率３０％，股份定價為７﹒５元，相當招

股價範圍（６﹒２元至８﹒８元）之中間價。（ｊｔ）

