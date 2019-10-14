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即市新聞

14/10/2019 09:22

中美貿易戰露曙光，恒指高開２１２點報２６５２０，國指升４１點

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中美達成首階段貿易協議，美國總統特朗普表示，中國已開始
從美國購入農產品，消息刺激亞洲股市造好，日經急升２４６點，首爾指數漲２１點。港股方面
，自上周五（１１日）急升逾六百點後，今早再高開逾二百點，重返２６５００點關口，其中貿
易戰股份再現追捧，萬洲國際（００２８８）升逾４％，創科實業（００６６９）亦漲近３％，
另外手機股、濠賭股等受貿易戰影響之股份亦受追捧。
　　恆生指數開報２６５２０點，升２１２點或升０﹒８１％，主板成交２７﹒８２億元。國企
指數報１０４９４點，升４１點或升０﹒４０％。
　　重磅股方面，匯豐控股（００００５）升１﹒５３％，報５９﹒８５元；港交所
（００３８８）升０﹒０８％，報２３７﹒４元；騰訊（００７００）升０﹒６８％，報３２７
元；中移動（００９４１）跌０﹒３％，報６６﹒４元；友邦保險（０１２９９）升１﹒９８％
，報７４﹒７元。

　　恆指十大升幅股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　萬洲國際（００２８８）　　　７﹒７０元　　　升４﹒０５％
　　銀河娛樂（０００２７）　　５０﹒６０元　　　升２﹒９５％
　　創科實業（００６６９）　　５６﹒３０元　　　升２﹒８３％
　　長和　　（００００１）　　７１﹒８０元　　　升２﹒３５％
　　碧桂園　（０２００７）　　１０﹒７２元　　　升２﹒２９％
　　瑞聲科技（０２０１８）　　４６﹒９０元　　　升２﹒０７％
　　友邦保險（０１２９９）　　７４﹒７０元　　　升１﹒９８％
　　新地　　（０００１６）　１１４﹒４０元　　　升１﹒９６％
　　舜宇光學（０２３８２）　１２０﹒００元　　　升１﹒６９％
　　中生製藥（０１１７７）　　１１﹒００元　　　升１﹒６６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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