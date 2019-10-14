《盤後部署》美國經濟數據左右大局，港股短期頂看２７０００

《經濟通通訊社１４日專訊》中美新一輪貿易談判緩和局勢，有指中美雙達成部分協議，中

方開始購入美國農產品，而美國總統特朗普表示貿易戰局勢快將完結。亞洲股市今日普遍造好，

港股跟隨外圍氣氛上揚，恆指今早亦高開逾二百點，並企穩２６５００點關口，並曾高見

２６６３６點。個股方面，貿易戰「風眼股」普遍上揚，萬洲國際（００２８８）收漲

４﹒３２％，創科實業（００６６９）升４﹒２％。另外，有指內澳門成立證券交易所，並已向

中央遞交建議，濠賭股有炒作，銀娛（０００２７）及金沙（０１９２８）分別抽高４﹒２７％

及２﹒９６％，最終恆指收報２６５２１點，升２１３點或升０﹒８１％，主板成交

９０３﹒４７億元跌８﹒３９％。國企指數報１０５０７點，升５５點或升０﹒５３％。

內地Ａ股造好，上證綜合指數報３００７點，升３４點或升１﹒１５％；深證成分指數報

９７８６點，升１２０點或升１﹒２４％。兩市合共成交５３５０﹒７１億元人民幣。



＊美國褐皮書將公布，美國銀行股季績期來臨＊



美國聯儲局本月底議息，而可左右大局的經濟報告《褐皮書》將於本周三（１６日）公布，

將成為議息的重要依據。聯儲局主席鮑威爾早前曾表示，美國第二季增長仍屬溫和，而且經濟持

續擴長。另外，在《褐皮書》公布同日，美國也會公布９月份零售銷售，市場估計零售銷售按月

升０﹒３％，不計汽車銷售亦有０﹒２％增長，但有分析指假如銷售數據不升反跌的話，美元指

數有機會跌穿９８關口位，對美股市場造成進一步打擊，而美國再度減息機會亦大增。美國７月

及９月已經兩度減息，目前最新利率期貨顯示，市場預期本月底減息２５點子機率為７２％。

另外，美國企業第三季業績即將來臨，首當其衝的就是銀行股，惟市場估計銀行股表現令人

失望，因此受到近期減息影響下，令到銀行業淨息差受壓，有機會導致銀行業三年以來首次出現

每股盈利下跌的情況。而花旗、富國及摩通管理層上月異口同聲表示，考慮到經濟因素，分別下

調淨利息收入預期，相信本季度之業績表現亦相當之挑戰性。富國銀行、摩通、高盛將於明天

（１５日）公布業績。



＊資金未見大舉入市，市場憂特朗普反口覆舌＊



雖然中美就貿易問題達成部分協議，港股近兩日雖然成交大增，但成交額未能達千億元關口

，反映投資者對特朗普「狼來了」消息起了戒心。雖然中美之間達成部分協議，但就科技及企業

黑名單問題仍未解決，意味特朗普仍有籌碼在手。此外，本港政治事件仍未解決，風險因素仍然

存在，相信投資者不會大注碼掃貨，短期內恆指阻力仍以２７０００點為主，假如本周能穩守

２６５００關口可以略略增加注碼，投資者應留意美國經濟數據，將會對港股有較大影響性。

（ｕｌ）

