《經濟通通訊社１４日專訊》美國與中國就第一階段貿易協議達成協議，美國將暫緩實施在
本周二（１５日）生效的上調對華關稅措施，不過美國貿易代表萊特希澤稱，總統特朗普尚未決
定是否按原定計劃於１２月對中國商品上調關稅。
特朗普表示，兩國非常接近結束貿易戰。不過兩國在宣布達成協議時沒有包括太多細節，特
朗普表示該協議仍需５周時間來轉換至文字協議，需要更多工作才能最終敲定。美國財長努欽表
示，在此之前美國將不會簽署協議。（ｍｎ）
14/10/2019 07:55
【貿易開戰】美中達成首階段貿易協議，特朗普料接近結束貿易戰
《經濟通通訊社１４日專訊》美國與中國就第一階段貿易協議達成協議，美國將暫緩實施在
本周二（１５日）生效的上調對華關稅措施，不過美國貿易代表萊特希澤稱，總統特朗普尚未決
定是否按原定計劃於１２月對中國商品上調關稅。
特朗普表示，兩國非常接近結束貿易戰。不過兩國在宣布達成協議時沒有包括太多細節，特
朗普表示該協議仍需５周時間來轉換至文字協議，需要更多工作才能最終敲定。美國財長努欽表
示，在此之前美國將不會簽署協議。（ｍｎ）
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