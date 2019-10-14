【貿易開戰】美中達成首階段貿易協議，特朗普料接近結束貿易戰

《經濟通通訊社１４日專訊》美國與中國就第一階段貿易協議達成協議，美國將暫緩實施在

本周二（１５日）生效的上調對華關稅措施，不過美國貿易代表萊特希澤稱，總統特朗普尚未決

定是否按原定計劃於１２月對中國商品上調關稅。

特朗普表示，兩國非常接近結束貿易戰。不過兩國在宣布達成協議時沒有包括太多細節，特

朗普表示該協議仍需５周時間來轉換至文字協議，需要更多工作才能最終敲定。美國財長努欽表

示，在此之前美國將不會簽署協議。（ｍｎ）

