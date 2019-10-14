【貿易開戰】特朗普：中國每年增購美國農產品至最多５００億美元

《經濟通通訊社１４日專訊》美中兩國達成首階段貿易協議，美國總統特朗普表示，未來兩
年中國對美國農產品的購買規模將提高一倍至每年４００億至５００億美元，同時亦可能為波音
帶來總值２００億美元的飛機訂單。
不過兩國在宣布達成協議時沒有披露太多細節，特朗普表示該協議仍需５周時間來轉換至文
字協議，暗示或在１１月於智利舉行的亞太經合組織峰會（ＡＰＥＣ）上與中國國家主席習近平
簽署協議。（ｍｎ）
|生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
|FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
|生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】李兆波：首要落實官員問責制 「明日大嶼」難以實行
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：政府不傾向派錢 中產失信心料明年現移民潮
|香港政情11/10/2019
【施政前瞻】關焯照：料推租津助基層 收地無助解決短期房屋問題
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰