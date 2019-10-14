【貿易開戰】特朗普：中國每年增購美國農產品至最多５００億美元

《經濟通通訊社１４日專訊》美中兩國達成首階段貿易協議，美國總統特朗普表示，未來兩

年中國對美國農產品的購買規模將提高一倍至每年４００億至５００億美元，同時亦可能為波音

帶來總值２００億美元的飛機訂單。

不過兩國在宣布達成協議時沒有披露太多細節，特朗普表示該協議仍需５周時間來轉換至文

字協議，暗示或在１１月於智利舉行的亞太經合組織峰會（ＡＰＥＣ）上與中國國家主席習近平

簽署協議。（ｍｎ）

