《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相約翰遜向內閣表示，可以看到達成英國脫歐協議的前
景，但仍需要做大量工作；而歐盟談判代表則警告稱，他的計劃還不夠充分，不足以成為達成協
議的基礎。
約翰遜希望能及時達成協議，趕及在歐盟領導人在周四及周五的布魯塞爾峰會上批准。不過
消息人士稱，峰會前能準備好文本的可能性較小。
據悉，歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶向歐盟政府特使匯報，談判尚未取得充足進展，英
國的建議未能滿足要求，特別是海關方面。（ｍｎ）
14/10/2019 08:45
【脫歐之後】歐盟峰會即將召開，歐盟稱約翰遜脫歐計劃不夠充分
《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相約翰遜向內閣表示，可以看到達成英國脫歐協議的前
景，但仍需要做大量工作；而歐盟談判代表則警告稱，他的計劃還不夠充分，不足以成為達成協
議的基礎。
約翰遜希望能及時達成協議，趕及在歐盟領導人在周四及周五的布魯塞爾峰會上批准。不過
消息人士稱，峰會前能準備好文本的可能性較小。
據悉，歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶向歐盟政府特使匯報，談判尚未取得充足進展，英
國的建議未能滿足要求，特別是海關方面。（ｍｎ）
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