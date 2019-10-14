【脫歐之後】歐盟峰會即將召開，歐盟稱約翰遜脫歐計劃不夠充分

《經濟通通訊社１４日專訊》英國首相約翰遜向內閣表示，可以看到達成英國脫歐協議的前

景，但仍需要做大量工作；而歐盟談判代表則警告稱，他的計劃還不夠充分，不足以成為達成協

議的基礎。

約翰遜希望能及時達成協議，趕及在歐盟領導人在周四及周五的布魯塞爾峰會上批准。不過

消息人士稱，峰會前能準備好文本的可能性較小。

據悉，歐盟首席英國脫歐談判代表巴尼耶向歐盟政府特使匯報，談判尚未取得充足進展，英

國的建議未能滿足要求，特別是海關方面。（ｍｎ）

