【華為風波】歐盟對５Ｇ安全風險提出警告，將加大對華為審查力度

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息士報道，歐盟官員及歐洲各國政府一份私下傳

閱的風險評估報告顯示，歐盟列出一系列外國電訊設備供應商或會構成的安全威脅，將大幅提高

歐盟對華為等供應商的審查力度。

消息人士稱，新的評估引起歐洲各國政府官員對華為的擔憂，華為一直是英國及德國等歐洲

大國的網絡設備供應商，今年稍後歐洲領導人將就如何最好地解決５Ｇ網絡安全問題制定具體的

指導方針。（ｍｎ）

