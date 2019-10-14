【華為風波】歐盟對５Ｇ安全風險提出警告，將加大對華為審查力度

《經濟通通訊社１４日專訊》據外電引述消息士報道，歐盟官員及歐洲各國政府一份私下傳
閱的風險評估報告顯示，歐盟列出一系列外國電訊設備供應商或會構成的安全威脅，將大幅提高
歐盟對華為等供應商的審查力度。
消息人士稱，新的評估引起歐洲各國政府官員對華為的擔憂，華為一直是英國及德國等歐洲
大國的網絡設備供應商，今年稍後歐洲領導人將就如何最好地解決５Ｇ網絡安全問題制定具體的
指導方針。（ｍｎ）
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