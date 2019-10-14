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即市新聞

14/10/2019 12:00

《外圍頭條》萬事達卡等退出ｆｂ虛擬貨幣，拜登兒子辭任華企董事

　　《經濟通通訊社１４日專訊》萬事達卡及Ｖｉｓａ等退出ｆｂ虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ聯盟，而
拜登兒子辭任中資公司董事一職，亦是外媒今日關注重點。
　　英國《金融時報》報道，萬事達卡、Ｖｉｓａ、ｅＢａｙ及支付平台Ｓｔｒｉｐｅ宣布退出
Ｆａｃｅｂｏｏｋ為虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ所組成的聯盟，在ＰａｙＰａｌ決定退出後，上述公司
亦相繼離開該聯盟。
　　這些公司相繼退出對Ｌｉｂｒａ計劃帶來重大打擊，因ｆｂ原先希望通過Ｌｉｂｒａ進軍電
子商務及全球支付領域。如果ｆｂ失去強大的金融合作夥伴，將無法單獨讓全球零售商接受
Ｌｉｂｒａ作為一種支付方式。

＊拜登兒子：若父親若當選總統將不任職外資公司＊

　　另外，英國《金融時報》報道，美國前副總統兼２０２０年民主黨總統參選人拜登的兒子亨
特（Ｈｕｎｔｅｒ　Ｂｉｄｅｎ）宣布將於１０月底辭任中國私募股權公司渤海華美的董事職務
，若拜登當選總統，亦不會為任何外資公司工作，重申自己從未與父親討論過他的商業活動。
　　這是亨特捲入美國總統特朗普「通烏門」風波後首次作出的公開聲明，此前特朗普涉嫌威逼
烏克蘭總統調查拜登父子的商業業務，又公開呼籲中國調查亨特，最後招致美國國會的彈劾調查


＊大摩：美中仍存在貿易戰升級的巨大風險＊

　　《ＣＮＢＣ》報道，大摩發表報告指，美中兩國達成的部分貿易協議充其量是一項充滿不確
定性的安排，目前未見降低現行關稅的曙光。
　　大摩稱，雖然美國同意暫停原定於周二對２５００億美元中國商品上調關稅，但沒有持久的
爭端解決機制，就不能排除會有另一輪關稅行動。如果美國繼續維持阻止中國崛起的心態，貿易
戰將會繼續。（ｍｎ）

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