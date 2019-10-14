《外圍頭條》萬事達卡等退出ｆｂ虛擬貨幣，拜登兒子辭任華企董事

《經濟通通訊社１４日專訊》萬事達卡及Ｖｉｓａ等退出ｆｂ虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ聯盟，而

拜登兒子辭任中資公司董事一職，亦是外媒今日關注重點。

英國《金融時報》報道，萬事達卡、Ｖｉｓａ、ｅＢａｙ及支付平台Ｓｔｒｉｐｅ宣布退出

Ｆａｃｅｂｏｏｋ為虛擬貨幣Ｌｉｂｒａ所組成的聯盟，在ＰａｙＰａｌ決定退出後，上述公司

亦相繼離開該聯盟。

這些公司相繼退出對Ｌｉｂｒａ計劃帶來重大打擊，因ｆｂ原先希望通過Ｌｉｂｒａ進軍電

子商務及全球支付領域。如果ｆｂ失去強大的金融合作夥伴，將無法單獨讓全球零售商接受

Ｌｉｂｒａ作為一種支付方式。



＊拜登兒子：若父親若當選總統將不任職外資公司＊



另外，英國《金融時報》報道，美國前副總統兼２０２０年民主黨總統參選人拜登的兒子亨

特（Ｈｕｎｔｅｒ Ｂｉｄｅｎ）宣布將於１０月底辭任中國私募股權公司渤海華美的董事職務

，若拜登當選總統，亦不會為任何外資公司工作，重申自己從未與父親討論過他的商業活動。

這是亨特捲入美國總統特朗普「通烏門」風波後首次作出的公開聲明，此前特朗普涉嫌威逼

烏克蘭總統調查拜登父子的商業業務，又公開呼籲中國調查亨特，最後招致美國國會的彈劾調查

。



＊大摩：美中仍存在貿易戰升級的巨大風險＊



《ＣＮＢＣ》報道，大摩發表報告指，美中兩國達成的部分貿易協議充其量是一項充滿不確

定性的安排，目前未見降低現行關稅的曙光。

大摩稱，雖然美國同意暫停原定於周二對２５００億美元中國商品上調關稅，但沒有持久的

爭端解決機制，就不能排除會有另一輪關稅行動。如果美國繼續維持阻止中國崛起的心態，貿易

戰將會繼續。（ｍｎ）

