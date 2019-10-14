《窩輪豪情－梁業豪》先消化短線投機者的獲利回吐沽盤

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為醫療保健業、

工業與必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為龍湖

集團（００９６０）、華潤置地（０１１０９）與世茂房地產（００８１３），可用作買入其相

關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票

，則宜首選康師傅（００３２２）、領展（００８２３）與東亞銀行（０００２３）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為綜合企業、醫療保健業與金融業。此外，

恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為華潤置地、龍湖集團與華潤置地

，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖

利時應參考的股票，則宜首選康師傅、領展與香港電訊（０６８２３）。

今早（１４日）港股表現向好，屬正常的現象。不過，市況所見，好友大戶並不急於強攻，

只將大市推上高位，消化短線投機者的獲利回吐沽盤。即市屬勢尚屬顯著向好，大戶主動買盤尚

算積極，港股短期後市仍可審慎看好。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

