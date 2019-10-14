《談國論企－黎偉成》初達一階貿協冀美全撤加徵關稅

《談國論企》中美於２０１９年１０月１０日至１１日在華盛頓舉行的第１３輪高級別經貿

磋商，初步達成第一階段協議，無疑踏出良好和堅實的一步，但還有美方對華為的「解禁」、向

中國單方面採取的「出口管制實體清單」等屬第二階段談判，更重要的當然是美國在全面達協後

得完全撤銷對華輸美商品所加徵的關稅，保證不會重蹈覆轍，否則得負上十分嚴重的政治責任。



＊要美方全撤加徵保證不重蹈覆轍否則嚴懲＊



由特朗普主導於２０１８年３月份對以中國為主的單邊主義加徵輸美商品關稅劣行，至今幾

達２０個月，中美舉行的十多輪經貿磋商，一直反反覆覆，乃因美方往往霸道地在貿談之前「先

發制人「地突然單方增加對華「制裁」措施，而此番未有再作相若惡舉，似顯兩國官員之前進行

的工作會議是有成效的。我對中美可能簽署的第一階段經貿協議（即「一階」貿協．下同）的評

論，有數：

最重要之處，為（一）美國在對華輸美商品單方加徵關稅做法，表面上有所「軟化」，不僅

（１）在貿談前「施壓」，更在（２）談後由美國財長姆努欽表示「特朗普同意暫停於１０月

１５日生效的「新措施」」，而此項之內容是擬向進口的２５００億美元的中國商品所加徵的關

稅由２５％提升至３０％，即使是「暫停」，也不是馬上「惡化」，言之暫時「軟化」亦不足以

為過，但接下來要談判的重點，一定是（３）中國提醒美國，要全面達協，就得在簽協的同時，

承諾完完全全撤銷對華輸美商品所單邊加徵的關稅，和保證今後不會貿然再作此舉，否則會受到

嚴重的懲罰，和中方有權完完全全推翻「貿協」。

尤其是（二）中方可以不需要如承諾的向美國採購約４００億美元至５００億美元農產品，

做法是如特朗普般在美國內、外等多方面的否約，即不履行所承而不購美農產品，建議中國在購

買美國農產品的策略是先少量，再視乎美國對華的做法，逐步遞增所購，乃有理有節之道之法。

至於一階貿協所涉的項目，對中國表面似有「妥協」之象，實際是有助於改進及提升相關項目的

力度與質量，此因國家已積極革新多年，特別是（三）智識產權方面，中國於過去多年已立法，

不斷因應國內、外情況進行修訂，和進行實實際際的執行，到現下已取得相當的實質成效，但此

之與國際的慣例與做法，可能尚有一定的差異，故中美一階貿協如特朗普所言之「達成一系列協

議」，非「差」而實佳，理由為中國保護知識產權的努力，可以得到以美國為主的國際社會的認

同。

和（四）特朗普亦表「於技術轉讓方面取得良好進展」。美國一直霸道地認為中國強逼以美

國為主的外資企業技術轉讓，但中國以至美國的資本的企業，與外方作出的合資經營發展，當然

會涉及到技術問題，轉讓不轉讓，是雙方願意不願意，單方面的「壓逼」，實際是難成「合資」

之其事也。



＊雙方守達協所需該有利中國加快融入國際＊



同樣的情況，亦見之於（五）金融服務方面。姆努欽說「就中國對美資開放金融業，美中雙

方進行廣泛討論，並幾乎就有關問題達成全面協議」，我看此點亦屬有正面和積極性，理由為中

國改革開放４０年的政策和策略就是「迎進來」和「走出去」，故金融服務業的雙向「進」與「

出」已為多年之舉，對美方的開放，實際是擴大對全世界的開放，有利於加快和融入國際社會

，強化中國的經濟金融力量，確保實體經濟可以保持穩中求取的素質和成效。

要高度嚴正注意的問題，有（六）「執行機制」，因美國貿易代表萊特希澤（我常譯：「來

特欺詐」）表「中美均認為有必要設立「可操入糾紛處理機制」，藉此落實第一階段協議」，所

言之重點在機制乃「中美均認為」有必要設立，我之解讀為此非：美對中，又不是中對美，而是

雙方皆接受、認同，果如是，就不一定會是美國有意通過貿協以粗暴干涉中國在相關項目立法等

內政甚至主權，因此舉亦可適用於中國對美國執行可行達致全面協議，是雙向的，可以接受。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

