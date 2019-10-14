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即市新聞

14/10/2019 09:29

《異動股》脫歐協議有望達成，長和漲逾２％，長建升近１％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》長和（００００１）現升２﹒３５％，報７１﹒８元，連揚四
日累漲５﹒９％，盤中高見７１﹒８元；成交約３１萬股，涉資２２２６萬元。
　　英國首相約翰遜向內閣表示，可以看到達成英國「脫歐」協議的前景，但仍需要做大量工作
；而歐盟談判代表則警告稱，他的計劃還不夠充分，不足以成為達成協議的基礎。
　　約翰遜希望能及時達成協議，趕及在歐盟領導人在周四（１７日）及周五（１８日）的布魯
塞爾峰會上批准。不過消息人士稱，峰會前能準備好文本的可能性較小。
　　現時，恆生指數報２６５２０，升２１２點或升０﹒８１％，主板成交２７﹒８２億元。國
企指數報１０４９４，升４１點或升０﹒４０％。
　　上證綜合指數報２９９３，升２０點或升０﹒６８％，成交２５﹒８３億元人民幣。
　　深證成份指數報９７５３，升８７點或升０﹒９０％，成交４２﹒３１億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長和　　（００００１）　　７１﹒８００元　　　升２﹒３５％
　　電能實業（００００６）　　５３﹒８５０元　　　跌０﹒２８％
　　和記電訊（００２１５）　　　１﹒３６０元　　　無升跌
　　長江科技（００７７５）　　　０﹒３４５元　　　無升跌
　　置富信託（００７７８）　　　９﹒０６０元　　　升０﹒７８％
　　泓富信託（００８０８）　　　２﹒８４０元　　　升０﹒７１％

　　長江基建（０１０３８）　　５４﹒３００元　　　升０﹒８４％
　　長實集團（０１１１３）　　５２﹒８５０元　　　升０﹒１９％
　　ＴＯＭ　（０２３８３）　　　１﹒３９０元　　　無升跌
　　港燈　　（０２６３８）　　　７﹒４２０元　　　升０﹒１３％
　　匯賢信託（８７００１）　　　３﹒２２０元人幣　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｊｔ）

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