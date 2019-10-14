《異動股》美中達成首階段貿易協議，萬洲漲逾３％，暫五連升

《經濟通通訊社１４日專訊》萬洲國際（００２８８）現價上升３﹒３８％，報７﹒６５元

，暫連升五日累漲８﹒５％；成交約６９２萬股，涉資５３１４萬元。

美中兩國達成首階段貿易協議，美國總統特朗普表示，未來兩年中國對美國農產品的購買規

模將提高一倍至每年４００億至５００億美元，同時亦可能為波音帶來總值２００億美元的飛機

訂單。

不過，兩國在宣布達成協議時沒有披露太多細節，特朗普表示該協議仍需５周時間來轉換至

文字協議，暗示或在１１月於智利舉行的亞太經合組織峰會（ＡＰＥＣ）上與中國國家主席習近

平簽署協議。

另外，據美國數據顯示，截至１０月３日當周，美國向中國淨出口大豆１１８萬噸，豬肉出

口則創紀錄，包括今年發貨的１﹒８８１萬噸，及明年發貨的１２﹒３３６２萬噸。

現時，恆生指數報２６５４３，上升２３４點或上升０﹒８９％，主板成交４９﹒８１億元

。國企指數報１０５０７，上升５４點或上升０﹒５２％。

上證綜指報２９９６，上升２２點或上升０﹒７６％，成交９６﹒２４億元人民幣。

深成指報９７６４，上升９８點或上升１﹒０２％，成交１５４﹒８９億元人民幣。



表列出口工業股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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德昌電機（００１７９） １４﹒１２０元 無升跌

偉易達 （００３０３） ６８﹒０００元 上升１﹒９５％

敏實集團（００４２５） ２６﹒３５０元 上升１﹒３５％

利豐 （００４９４） ０﹒９００元 上升３﹒４５％



創科實業（００６６９） ５６﹒４５０元 上升３﹒１１％

信義玻璃（００８６８） ８﹒８７０元 上升１﹒４９％

耐世特 （０１３１６） ６﹒５４０元 上升０﹒９３％

互太紡織（０１３８２） ５﹒３２０元 上升１﹒９２％



盛諾集團（０１４１８） ０﹒２０１元 無升跌

慕容控股（０１５７５） ０﹒１８１元 無升跌

敏華控股（０１９９９） ４﹒９００元 無升跌

申洲國際（０２３１３） １０８﹒３００元 上升１﹒６９％

福耀玻璃（０３６０６） ２１﹒９００元 上升１﹒３９％

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