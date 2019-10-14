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即市新聞

14/10/2019 10:09

《異動股》匯控（５）漲逾２％創超過兩個月高，連日獲北水掃貨

　　《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐控股（００００５）現價升２﹒１２％，報６０﹒２元，
重上６０元關口；成交約１０１１萬股，涉資６﹒０７億元。
　　該股連日獲北水掃貨，匯控上周五（１１日）連續第三日成為北水淨買入最多之股份，連同
周五買盤５﹒８５億元，三日合計湧入１７﹒９３億元。
　　匯控今日盤中高見６０﹒２５元，創逾兩個月新高。
　　現時，恆生指數報２６５４１，升２３２點或升０﹒８９％，主板成交２４７﹒８６億元。
國企指數報１０５１５，升６３點或升０﹒６１％。
　　上證綜合指數報３００７，升３４點或升１﹒１５％，成交６７４﹒７８億元人民幣。
　　深證成份指數報９７８８，升１２１點或升１﹒２６％，成交１０２４﹒８０億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　６０﹒２０元　　　升２﹒１２％
　　恆生銀行（０００１１）　　１６４﹒２０元　　　升０﹒４３％
　　東亞銀行（０００２３）　　　１８﹒６８元　　　升２﹒１９％
　　大新金融（００４４０）　　　２９﹒３５元　　　無升跌
　　大眾金融（００６２６）　　　　２﹒９６元　　　無升跌

　　創興銀行（０１１１１）　　　１３﹒４８元　　　跌０﹒１５％
　　大新銀行（０２３５６）　　　１０﹒４０元　　　升１﹒１７％
　　中銀香港（０２３８８）　　　２６﹒２５元　　　升１﹒５５％
　　渣打集團（０２８８８）　　　６４﹒５０元　　　升１﹒９０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｙｋ）

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