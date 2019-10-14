《異動股》匯控（５）漲逾２％創超過兩個月高，連日獲北水掃貨

《經濟通通訊社１４日專訊》匯豐控股（００００５）現價升２﹒１２％，報６０﹒２元，

重上６０元關口；成交約１０１１萬股，涉資６﹒０７億元。

該股連日獲北水掃貨，匯控上周五（１１日）連續第三日成為北水淨買入最多之股份，連同

周五買盤５﹒８５億元，三日合計湧入１７﹒９３億元。

匯控今日盤中高見６０﹒２５元，創逾兩個月新高。

現時，恆生指數報２６５４１，升２３２點或升０﹒８９％，主板成交２４７﹒８６億元。

國企指數報１０５１５，升６３點或升０﹒６１％。

上證綜合指數報３００７，升３４點或升１﹒１５％，成交６７４﹒７８億元人民幣。

深證成份指數報９７８８，升１２１點或升１﹒２６％，成交１０２４﹒８０億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ６０﹒２０元 升２﹒１２％

恆生銀行（０００１１） １６４﹒２０元 升０﹒４３％

東亞銀行（０００２３） １８﹒６８元 升２﹒１９％

大新金融（００４４０） ２９﹒３５元 無升跌

大眾金融（００６２６） ２﹒９６元 無升跌



創興銀行（０１１１１） １３﹒４８元 跌０﹒１５％

大新銀行（０２３５６） １０﹒４０元 升１﹒１７％

中銀香港（０２３８８） ２６﹒２５元 升１﹒５５％

渣打集團（０２８８８） ６４﹒５０元 升１﹒９０％

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（ｙｋ）

