  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

14/10/2019 10:32

《異動股》魯大師（０３６０１）續回吐近８％，兩日回落逾一成半

　　《經濟通通訊社１４日專訊》魯大師（０３６０１）現價跌７﹒９７％，報７﹒２７元；成
交約１７３５萬股，涉資１﹒３９億元。今日盤中低見７元。
　　魯大師於上周四（１０日）上市，首日急漲１１５％，收報８﹒６元；惟股價波動大，更連
續兩日出現回吐，以現價計，共挫逾１５％，但仍較招股價２﹒７元高出近１﹒７倍。
　　現時，恆生指數報２６５７２，升２６３點或升１﹒００％，主板成交３６０﹒５２億元。
國企指數報１０５３４，升８２點或升０﹒７９％。
　　上證綜指報３０１６，升４２點或升１﹒４４％，成交１００２﹒５９億元人民幣。
　　深成指報９８０８，升１４１點或升１﹒４７％，成交１４５１﹒３３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　百威亞太　（０１８７６）　　３１﹒７５０元　　　升　１﹒６０％　　
　　鑫苑服務　（０１８９５）　　　３﹒１１０元　　　升　５﹒４２％
　　ＴＢＫＳ　（０１９６０）　　　０﹒４８０元　　　升　１﹒０５％
　　復宏漢霖　（０２６９６）　　４７﹒１５０元　　　升　２﹒７２％
　　魯大師　　（０３６０１）　　　７﹒２７０元　　　跌　７﹒９７％

　　ＬＦＧ　　（０３９３８）　　　０﹒８７０元　　　無升跌
　　滔搏　　　（０６１１０）　　　９﹒５７０元　　　跌　１﹒３４％
　　ＦＲＩＥＮＤ
　　ＴＩＭＥＳ（０６８２０）　　　１﹒０８０元　　　升　３﹒８５％
　　傲迪瑪汽車（０８４１８）　　　０﹒４１０元　　　跌１１﹒８３％
　　瀛海集團　（０８６６８）　　　０﹒１６１元　　　升　３﹒２１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｙｋ）

返回新聞主頁

etnet財經‧生活App   財智‧健康‧品味生活     【立即下載】  iOS版 / Android版
最新專題
More
FOCUS14/10/2019
【FOCUS】侵侵明出美農風頭 北京暗奪節奏控制
生財有道14/10/2019
《開市Good Morning》溫傑：魯大師高位回落半成宜止賺
國際動態14/10/2019
超級颱風橫掃日本 至少30死15失蹤
生財有道11/10/2019
倡25折平賣公屋 租戶升呢做業主
FOCUS11/10/2019
【FOCUS】侵侵暫「交卷」 初選再變臉?
生財有道11/10/2019
【嚟緊炒D乜】深控下半年有多個項目入帳 中線有望挑戰3.6元
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】好好社企 中秋精選月餅禮盒

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金