《異動股》魯大師（０３６０１）續回吐近８％，兩日回落逾一成半

《經濟通通訊社１４日專訊》魯大師（０３６０１）現價跌７﹒９７％，報７﹒２７元；成
交約１７３５萬股，涉資１﹒３９億元。今日盤中低見７元。
魯大師於上周四（１０日）上市，首日急漲１１５％，收報８﹒６元；惟股價波動大，更連
續兩日出現回吐，以現價計，共挫逾１５％，但仍較招股價２﹒７元高出近１﹒７倍。
現時，恆生指數報２６５７２，升２６３點或升１﹒００％，主板成交３６０﹒５２億元。
國企指數報１０５３４，升８２點或升０﹒７９％。
上證綜指報３０１６，升４２點或升１﹒４４％，成交１００２﹒５９億元人民幣。
深成指報９８０８，升１４１點或升１﹒４７％，成交１４５１﹒３３億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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百威亞太 （０１８７６） ３１﹒７５０元 升 １﹒６０％
鑫苑服務 （０１８９５） ３﹒１１０元 升 ５﹒４２％
ＴＢＫＳ （０１９６０） ０﹒４８０元 升 １﹒０５％
復宏漢霖 （０２６９６） ４７﹒１５０元 升 ２﹒７２％
魯大師 （０３６０１） ７﹒２７０元 跌 ７﹒９７％
ＬＦＧ （０３９３８） ０﹒８７０元 無升跌
滔搏 （０６１１０） ９﹒５７０元 跌 １﹒３４％
ＦＲＩＥＮＤ
ＴＩＭＥＳ（０６８２０） １﹒０８０元 升 ３﹒８５％
傲迪瑪汽車（０８４１８） ０﹒４１０元 跌１１﹒８３％
瀛海集團 （０８６６８） ０﹒１６１元 升 ３﹒２１％
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（ｙｋ）