《中資異動》中興通訊（７６３）倒跌近３％，華為事件懸而未決

《經濟通通訊社１４日專訊》中興通訊（００７６３）現價跌２﹒７３％，報２１﹒３５元

，失廿天（２１﹒４８元）及百天線（２１﹒４３元）；成交約８７３萬股，涉資１﹒９０億元

，主動沽盤６３％。

中美貿易談判達成第一階段的協議，涵蓋知識產權、金融服務及匯率等議題，不過美國貿易

代表萊特希澤表示，今次協議並未包括內地電訊設備商華為的制裁事件，市場憂慮華為事件未能

在短期獲得解決，更恐影響其他中資電訊商。

上周受美國放寬向華為輸出非敏感類零部件的消息帶動，中興當日（９日）急漲逾半成，今

日高開低走，盤中一度低見２１﹒２元。

現時，恆生指數報２６５６４，升２５６點或升０﹒９７％，主板成交５７５﹒８７億元。

國企指數報１０５３８，升８５點或升０﹒８２％。

上證綜指報３０１０，升３７點或升１﹒２５％，成交１５６９﹒４７億元人民幣。

深成指報９７７９，升１１３點或升１﹒１７％，成交２１７３﹒９９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中通服 （００５５２） ４﹒６６０元 升０﹒２２％

中國電信（００７２８） ３﹒６６０元 跌０﹒２７％

中國聯通（００７６２） ８﹒６３０元 跌０﹒５８％

中興通訊（００７６３） ２１﹒３５０元 跌２﹒７３％

中國鐵塔（００７８８） １﹒７５０元 無升跌

中國移動（００９４１） ６５﹒７５０元 跌１﹒２８％

協同通信（０１６１３） ０﹒０６４元 跌７﹒２５％

南方通信（０１６１７） ４﹒３５０元 跌１﹒１４％

京信通信（０２３４２） １﹒８２０元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｙｋ）

