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即市新聞

14/10/2019 13:22

《異動股》騰訊續升近２％，有傳已恢復ＮＢＡ部份比賽視頻直播

　　《經濟通通訊社１４日專訊》騰訊（００７００）現升１﹒７２％，報３３０﹒４元，盤中
高見３３０﹒６元，暫三連升累漲近４％，收復１０天線（３２４﹒７８元）；成交約１５７０
萬股，涉資５１﹒４６億元。
　　據內地媒體《網易科技》報道，騰訊旗下騰訊體育的ＮＢＡ直播單，已經恢復部分ＮＢＡ比
賽的視頻直播，目前公牛對速龍、以色列海法馬卡比對木狼兩場比賽都在直播名單上。
　　ＮＢＡ火箭隊總經理莫雷上周發表支持香港示威言論，引發中國上下強烈抗議，但ＮＢＡ總
裁施華支持莫雷有言論自由，中國發動抵制ＮＢＡ行動，央視取消ＮＢＡ賽事轉播，各中國合作
夥伴亦相繼聲明與ＮＢＡ終止合作。
　　不過，大摩發表研究報告指，將騰訊今年銷售預測下調２％，但維持按非通用會計準則計算
的盈利預測。該行指出銷售放慢或為騰訊股價帶來壓力，但相信受惠策略升級，在消費者及工業
互聯網層面的努力將逐步浮現，重申「增持」評級，目標價４３０元。
　　恆生指數現報２６５６０，升２５１點或０﹒９６％，主板成交５７７﹒０２億元。國企指
數報１０５３４，升８２點或０﹒７９％。
　　上證綜指報３０１１，升３７點或１﹒２６％，成交１５７２﹒４９億元人民幣。深成指報
９７８０，升１１３點或１﹒１８％，成交２１７８﹒３３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　網龍　　（００７７７）　　　１８﹒９６元　　　升２﹒４９％
　　ＩＧＧ　（００７９９）　　　　５﹒０６元　　　升１﹒８１％
　　博雅互動（００４３４）　　　　１﹒１７元　　　升１﹒７４％
　　雲遊控股（００４８４）　　　　４﹒１６元　　　升１﹒７１％
　　騰訊控股（００７００）　　３３０﹒４０元　　　升１﹒７２％

　　天鴿互動（０１９８０）　　　　２﹒０６元　　　升１﹒４８％
　　創夢天地（０１１１９）　　　　４﹒１７元　　　升１﹒２１％
　　飛魚科技（０１０２２）　　　　０﹒１７元　　　升０﹒５８％
　　金山軟件（０３８８８）　　　１８﹒６８元　　　升０﹒２１％
　　第七大道（００７９７）　　　　２﹒７９元　　　跌１﹒０６％
　　遊萊互動（０２０２２）　　　　０﹒１１元　　　跌５﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）（ＺＺ）

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